وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح

أكد محمد جبران وزير العمل، أنه هناك آلية منظمة لتطبيق قانون العمل الجديد، مضيفا: "نعمل على أخد كل مادة من مواد القانون ونقوم بالتفتيش على كافة انحاء الجمهورية للتعرف على مدى الالتزام بمواد القانون".

وقال محمد جبران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامجه " آخر النهار “ المذاع على قناة ”النهار“: ”رصدنا 7 آلاف مخالفة خلال 17 يوم على مستوى الجمهورية من تطبيق القانون الجديد".

وتابع محمد جبران: "أي واحد عنده سيدة أجنبية تعمل في المنزل يسرع في تقديم طلب لوزارة العمل ونحصل على تصريح عمل سنوي بـ 2500 جنيه فقط ".

وأكمل محمد جبران :" نقوم بأعمال تفتيش على السلامة والصحة المهنية وعلى كل المقاولين الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ".

