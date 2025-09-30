قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي

محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير وتجميل مدينة شبين الكوم، كما افتتح الممشى السياحي الجديد بالمدينة.

خلال تفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش شبين الكوم القديم، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الذي أشار إلى أن أعمال التطوير بالكورنيش القديم يتم تنفيذها بطول 1.6 كم، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لانشاء واجهة حضارية ولمسة جمالية وإيجاد متنزهات ومتنفس للأهالي والمواطنين والزوار.

أوضح المحافظ أنه تم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل في عددٍ من القطاعات على عدة مراحل وفقاً للمعايير والاشتراطات، وتضمنت تنفيذ مقاعد رخامية مُضيئة، وزراعة نخيل، وأعمدة ديكورية حديثة، وانترلوك، وعناصر أخرى مُميزة لإضفاء مظهر جمالي.      

كما افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، الممشى السياحي الجديد بمدينة شبين الكوم، حيث استمع إلى شرح من اللواء إبراهيم أبو ليمون الذي أوضح أن الممشى الجديد يقام على مساحة 500م تبدأ من معهد الكبد وحتى كوبري القاصد بحي غرب، ويعدُ مُتنفساً حضارياً متميزاً وخدميا للأهالي وزوار المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يمثل أولوية أولى ونقلة حضارية، ويتزامن مع خطة تطوير شاملة يخضع لها كورنيش شبين الكوم، لافتاً إلى أن أعمال التنفيذ بالممشى الجديد شهدت الانتهاء من أعمال تركيب مقاعد الرخام والمظلات والعمل على استكمال تنفيذ الأعمال الانشائية للنافورة، كما تشهد تلك الأعمال تنفيذ برجولات، ومناطق خضراء، وبلاط انترلوك، وبلدورات، وإقامة محلات متنوعة، والاهتمام بالزينة عبر تواجد أحواض زهور ونباتات.

