الزراعة: متابعة سير العمل وعمليات صرف الأسمدة بالمحافظات

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 217 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 23 وحتى 29 سبتمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع نفذت مديرية الطب البيطري بالقاهرة ندوات توعية حول الأمراض المشتركة ومرض السعار، كما تم شن حملات مكثفة، أسفرت عن ضبط 1.6 طن من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق، كما واصلت مديرية الزراعة بالجيزة، المرور على الإدارات الزراعية ومتابعة توافر التقاوي والمبيدات، وتمت إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري قافلة مجانية بالهرم شملت علاج ورش وتجريع 439 رأس ماشية، وعقد ندوتين إرشاديتين. كما أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط أكثر من 4.5 طن من اللحوم المصنعة والدواجن غير الصالحة، وتم تحصين 215,696 رأسًا من الأبقار والجاموس ضد الحمى القلاعية، كما نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلة بيطرية في قرية شبراتنا بمركز بسيون، قدمت خدماتها لـ 1,451 حيوانًا و 4,650 طائرًا.


ونفذت مديرية الزراعة بالدقهلية، أيام حقل في تكثيف محصولي الذرة الشامية وفول الصويا، ويوم حصاد للقطن والبصل. وأعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 219 ألف رأس ماشية في الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بالشرقية 8 قوافل بيطرية قدمت خدماتها لـ 8,527 حيوانًا. كما تم تحصين 252,544 جرعة ضد الحمى القلاعية (لقاح sat1). وأسفرت الحملات الرقابية على ثلاجات اللحوم عن ضبط حوالي 1 طن و374 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، كما واصلت مديرية الزراعة بالمنوفية المرور على الزراعات الصيفية ومتابعة صرف مستلزمات الإنتاج والأسمدة، وقامت بإزالة 50 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، ونفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية بقرية سدود قدمت خدماتها لـ 300 حيوان و 600 طائر، كما تابعت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، حالة المحاصيل الصيفية: القطن والأرز والذرة والبنجر مبكرًا، ومرت على محطة غربلة سخا لتجهيز تقاوي المحاصيل الشتوية. فيما أعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 243,081 رأسًا ضد الحمى القلاعية، وشنت حملات أسفرت عن ضبط 5.5 طن من اللحوم والدواجن والأسماك.

بينما تابعت مديرية الزراعة بالبحيرة، زراعات الذرة وأعمال الجمعيات الزراعية وحل شكاوى المواطنين، ونفذت ندوات إرشادية لمزارعي بنجر السكر. كما تمت إزالة حالتي تعدي على الأرض الزراعية. ونظمت مديرية الطب البيطري قافلتين بيطريتين مجانيتين خدمتا 2,885 رأسًا من الماشية، كما قامت مديرية الزراعة بالاسكندرية، بالمرور على الصوب الزراعية، وفحص النخيل، والمرور على حقول الذرة الشامية، والمشاركة في مبادرة "سوق اليوم الواحد". كما أزالت المديرية حالات تعدي على الأراضي الزراعية.


فيما واصلت مديرية الزراعة بالإسماعيلية المرور على زراعات القطن وبنجر السكر والموالح ومتابعة صرف الأسمدة، وتمت إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية. ونفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية تناسلية وعلاجية وإرشادية مجانية بخدمة 5,585 حيوانًا، كما افتتحت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، موسم حصاد الأرز، كما شنت مديرية الطب البيطري حملات أسفرت عن ضبط 157.5 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر والكبدة المستوردة غير الصالحة، وتم تطعيم 80 كلبًا ضد السعار.

وعقدت مديرية الزراعة اجتماعًا مع إدارة الشيخ زويد، وتابعت عمليات جمع محصول الزيتون وتقديم التوصيات الفنية اللازمة، ونفذت ندوة إرشادية عن آفات نخيل البلح. ونفذ الطب البيطري قافلة بيطرية بعلاج 17 حيوانًا و 245 طائرًا، كما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، مزارع وادي الطور، خاصة أعمال تقليم وتطعيم أشجار المانجو والنخيل المجدول لمكافحة سوسة النخيل، وواصلت صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين.

ونظمت مديرية الزراعة يوم حصاد حول برنامج التكثيف المحصولي، وتم افتتاح أول مزاد لقطن الموسم الجديد على مستوى الجمهورية، كما أعلنت مديرية الطب البيطري عن ضبط 2 طن و178 كجم من اللحوم المصنعة غير الصالحة، فضلا عن تنفيذ 23 ندوة توعوية حول الأمراض الحيوانية، كما شنت مديرية الطب البيطري ببني سويف حملات على أسواق بيع وتداول اللحوم، أسفرت عن ضبط كمية ضخمة تبلغ 17.280 طن من القلوب المجمدة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، المرور على الجمعيات لمتابعة سير العمل وعمليات صرف الأسمدة، وتمت إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بزمام المحافظة.

وخلال هذا الاسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على الزراعات وبعض المحاصيل الشتوية، وتمت إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية. كما نفذت المديرية زيارة مفاجئة لمصانع الأعلاف للتأكد من سلامة الإجراءات وجودة المنتجات، كما واصلت مديرية الزراعة بقنا فحص وتمشيط مساحات القصب وتقديم التوصيات الفنية، وعقدت ندوة إرشادية متخصصة عن زراعة محصول قصب السكر، كما قامت مديرية الزراعة بالأقصر بالمرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة توافر مستلزمات الإنتاج، وواصلت أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء في ناحية أصفون، كما استقبلت مديرية الزراعة بأسوان وفدًا يابانيًا لبحث تطوير الري الحديث في عدد من القرى. كما تم المرور على جمعية البصيلية الوسطى لمراجعة ملفات الحيازة وصرف السماد، وتمت إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في مركز دراو.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

