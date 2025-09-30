وزير العمل يستقبل محافظ الإسماعيلية لتفعيل التعاون في كافة الملفات المُشتركة

استقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،وذلك لتفعيل التعاون في كافة الملفات ذات الإهتمام المشترك .

وإستعرض الوزير والمحافظ أوجه التعاون خاصة في ملفات التدريب والتشغيل وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج ،وتقديم الدعم والحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا خاصة العمالة غير المنتظمة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وإستعرض الوزير جبران جهود الوزارة في تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، الذي جاء ليُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، والتشجيع على الإستثمار ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل بهدف صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج في بيئة عمل لائقة، موضحًا توجيهاته إلى مديري المديريات بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش خاصة على تراخيص عمل الأجانب ،وصحة عقود العمل ، والتأكد من تطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية .

كما استعرض الوزير جبران جهود الوزارة في ملف تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل، وتنمية مهارات الشباب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .

من جانبه أعرب محافظ الإسماعيلية عن تقديره لجهود الوزارة ، والتعاون معها في كافة المجالات المشتركة ،لا سيما التدريب المهني ،وتوفير فرص عمل لائقة داخل منشأت القطاع الخاص ، وقال إن المحافظة تشهد خلال هذه الفترة طفرة صناعية غير مسبوقة نجحت في توفير الآلاف من فرص العمل اللائقة ،ودعم التنمية الإقتصادية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس السيسي .

وأشار المحافظ إلى حرصه على المزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة العمل في كافة الأنشطة التي من شأنها تعزيزعلاقات العمل وزيادة الإنتاج ، والتشجيع على الإستثمار ، وتنفيذ القوانين والقرارات ذات الصلة بملف العمل .