العمل في إسبوع.. عودة عجلات إنتاج شركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيعة.. 3676 محضر مخالفة عمل أجانب.. وفرص عمل بالداخل والخارج

نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة "انفوجراف" يوضح نشاط "الوزارة" خلال أسبوع .. خلال هذا الأسبوع أعلن وزير العمل محمد جبران ، عن عودة عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها ، في شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، بعد مفاوضات جماعية ناجحة نظمتها "الوزارة" مع الإدارة والعمال "1000 عامل"،لتنفيذ المطالب العمالية المشروعة ، وكذلك تطبيق القانون بشأن واقعة فقدان العاملة دعاء أحمد عطيفي،طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر التي توفيت على ذراعها.

وبحسب بيان إعلامي عن "الوزارة" أسفرت المفاوضات عن صدور تقرير تضمن 21 مُكتسبًا ،بشأن مطالب العاملين.

كما أعلن الوزير

نشرة التوظيف الدورية

جبران خلال هذا الأسبوع عن استمرار تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم ،وأعلنعن تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط ،ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص،عن طريق حملات تفتيشية مكثفة جرت خلال الفترة من السبت الموافق 13-9-2025، وحتى الأربعاء الموافق 17-9-2025.. وأكد على فرض غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025... وأشار الوزير إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات والتي تعمل تحت إشرافه المباشر ، ستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت، مشيرًا إلى أن "الوزارة" تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات ، وأعداد العمال غير المرخص لهم...وجدد الوزير جبران دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للعقوبات .

هذا وقد أصدرت وزارة العمل ، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.. وجدد محمد جبران وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص..ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.. وقالت"الوزارة" في بيان أنها تلقت، طلبات جديدة من 44 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لديها 3701 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة ،وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى..وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهري سبتمبر و أكتوبر 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات ، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

آليات استقالة العامل

للحفاظ على حقوق العمال ، وتسهيلًا على العامل وصاحب العمل في الاجراءات،ولضمان حصول العمال على مستحقاتهم وشهادات الخبرة ،ووثائقهم لدى صاحب العمل،في أي وقت،أصدر معالي وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 ، والذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل ، إستنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.. وتضمن "القرار" 9 مواد.. وإفتتح وزير العمل، ورشة عمل تثقيفية ، عن قانون العمل الجديد ، ومبادئ السلامة والصحة المهنية ، وذلك بمقر نادى سكاى ريزورت بالتجمع الخامس، بمشاركة مُمثلين عن عدد كبير من الشركات ..وشارك في الفعاليات: المهندس يس محمد أحمد يس،وكيل أول وزارة البترول ،والمهندس محمد مرزوق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"..وحاضر السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش،وكيل مديرية عمل القاهرة، عن "قانون العمل" ،كما ألقى المهندس خالد عبد الله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية ، محاضرة عن أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج..وخلال الفعاليات سَلمّ وزير العمل ،18 شهادة تدريب مهني لخريجي دورات تدريبية من "المراكز التابعة " لوزارة العمل بالقاهرة ،والتي تقوم بتأهيل الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل ..كما قام الوزير جبران بتكريم 20 من العاملين بقطاع البترول ،للتحفيز على الإخلاص والإتقان في العمل ..والتقى وزير العمل مع السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لتفعيل التعاون في كافة المجالات المشتركة خاصة توفير فرص عمل للشباب المصري في سوق العمل الايطالي ..



هذا وقد استمرت فعاليات مبادرة تمكين للفئات الأكثر احتياجا بقرية منشأة الأمراء بالغربية،وشهدت فعاليات المبادرة في قرية منشأة الأمراء بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تنظيم تدريبات متخصصة في الحرف التراثية مثل الديكوباج والتطريز، وتدريبات عملية في الحرف المهنية كالسباكة والكهرباء..الجدير بالذكر أن مبادرة "تمكين" تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تركز على تدريب ورفع كفاءة السيدات تمهيداً لحصولهن على مشروعات مدرة للدخل، و تدريبات على الحرف التراثية و المهنية، إلى جانب برامج دورات ريادة الأعمال والشمول المالي والتحول الرقمي، وتستهدف المبادرة تغطية 100 قرية سنوياً، بإجمالي يتراوح ما بين 3000 إلى 3500 مستفيد في القرية الواحدة، بما يحقق نقلة نوعية في حياة المستفيدين ويدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030.

..وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتنمية مهارات الشباب على متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج ،أعلنت وزارة العمل ،عن فتح باب التقديم أمام الشباب ، للاستفادة من برنامج تدريبي مجاني، وذلك تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والعمل، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM Egypt) و Taheal ، وذلك للتأهيل ولتنمية المهارات على تخصصات التسويق الرقمي، بتعلّم أساسيات صناعة المحتوى وتصميم الحملات الإعلانية عبر منصات التسويق الرقمي،والذكاء الاصطناعي، بتطوير المهام وتوفير الوقت في بيئة العمل،و أنه في حال عدم القدرة على اجتياز متطلبات أي من الدورتين، يمكن الالتحاق بدورة تمهيدية في الثقافة الرقمية، لتعلّم أساسيات استخدام الكمبيوتر والإنترنت بأمان وكفاءة.

أزمة العمالة المصرية بجدة

قام الملحق العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، محمد حسن، بزيارة مقر إحدى شركات المقاولات بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، للوقوف على مطالب 250 عاملًا مصري بالشركة ،والتي تتمثل في تأخر صرف الرواتب بعد توقف الشركة منذ شهرين ،إلى جانب بعض المطالب الإجتماعية الأخرى.... وبالتواصل مع مسؤولين بالشركة، أفاد الملحق العمالي بأن جزءًا من المستحقات سيُصرف يوم 25 سبتمبر الجاري... كما جرى الاتفاق مع ممثلي العمال على عقد اجتماع بمقر القنصلية المصرية في جدة يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، برئاسة القنصل العام السيد/ أحمد عبد المجيد، وبمشاركة ممثلي الشركة، لعرض باقي المطالب بشكل تفصيلي ،والعمل على إيجاد حلول عاجلة.. وتؤكد وزارة العمل أنها تتابع عن كثب أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وتحرص على حماية حقوقهم والتنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي قد تواجههم.

عقود عمل لذوي الهمم

كما سلم وزير العمل محمد جبران، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أمس الخميس ، 100 عقد عمل جديد لذوى همم من أبناء المحافظة، للعمل فى منشآت بالقطاع الخاص، وذلك لدمجهم فى سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية عمل القاهرة برئاسة السيد الشرقاوى، بأحد فنادق القاهرة .. وأكد الوزير جبران على جهود الوزارة، فى مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، وتوفير فرص عمل للشباب المصري فى الداخل والخارج..كما أكد على أن صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتصديق الرئيس السيسى عليه،خطوة جديدة نحو بيئة عمل لائقة، لصالح صاحب العمل والعامل، حيث تعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية،مما يرفع الإنتاج،ويؤدى إلى المزيد توفير المزيد من فرص العمل...ومن جانبه أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ماضية بجدية واستمرارية في مسيرة الجهود الهادفة للتعامل مع ذوى الهمم بما يستحقونه من كرامة واحترام..

هذا وتواصل مديريات العمل في كافة المحافظات تنفيذ خطط الوزارة بشأن التدريب من أجل التشغيل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.