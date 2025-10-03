برلمانية: توجيه الاستثمارات للصحة والتعليم يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان

ثمنت النائبة، ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء بشأن استحواذ قطاعي الصحة والتعليم على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة.



وأشارت"الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل توجهات الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان المصري، مؤكدة أن الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.



وأضافت عضو النواب، أنه لابد من بذل الجهود للارتقاء ببناء الإنسان و تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع كفاءتها لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة حياتهم.



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لديها أرقام واضحة فيما يخص إجمالي الاستثمارات العامة، حيث كان لدينا سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي 2024-2025، وهو تريليون جنيه، مضيفًا أن الوزيرة ستعرض ما تحقق على الأرض فيما يخص سقف الاستثمارات العامة.



وأضاف أن الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة .