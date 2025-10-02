رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي بابكر، الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم السوداني (NMPB)، والوفد المرافق له، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم وتعزيز التعاون الصحي والدوائي مع الدول الإفريقية.

في مستهل اللقاء، رحّب الدكتور علي الغمراوي بالوفد السوداني، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرص هيئة الدواء المصرية على توسيع مجالات التعاون في تنظيم الدواء، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق الأمن الدوائي المشترك. وأوضح أن المجلس القومي للأدوية والسموم يُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا على الساحة الإفريقية، خاصة في ظل التحديات المشتركة لضمان توافر أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة، بما يدعم مسار التكامل الإقليمي.

كما أشار الغمراوي إلى أن هيئة الدواء المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم الدول الإفريقية الشقيقة بخبراتها التنظيمية والفنية، والعمل على تبادل المعرفة والتجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير نظم التسجيل والتصنيع والرقابة الدوائية، ويحقق أهداف الأمن الصحي المستدام في القارة.

توسيع التعاون مع مصر

من جانبه، أعرب الدكتور علي بابكر عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما حققته هيئة الدواء المصرية من إنجازات نوعية عززت من مكانتها كمركز إقليمي مرجعي في مجال تنظيم وصناعة الدواء. وأكد تطلعه لتوسيع التعاون مع مصر بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية والدوائية بالسودان، ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل الدوائي بين البلدين وسائر الدول الإفريقية.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء، الدكتورة الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي، ورئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

ومن الجانب السوداني الدكتور نون جار النبي بابكر، مساعد الأمين العام، والدكتورة وجدان خالد محمد الفيل، أمين أمانة التخطيط والسياسات ومدير مكتب المجلس بالقاهرة، والدكتور منهل سيد أحمد أبو زيد، أمين أمانة التسجيل، والدكتورة هدى محمد المختار الأمين، نائب أمين أمانة التصنيع الوطني، والدكتورة إيناس عمر محمد، مدير التراخيص.

تأتي الزيارة في إطار العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني، وتجسيدًا لحرص البلدين على تعزيز التعاون في قطاع الصحة والدواء، بما يعزز الأمن الصحي المستدام ويدعم مسيرة التنمية في القارة الإفريقية.