إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط موقع التنسيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة
كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟
مبادرة أسوان تتحول إلى "ذهب مصر" لتوثيق الهوية البصرية للمدن
وزير الخارجية يعلن عن مشروع سعودي عقاري سياحي للاستثمار بالبحر الأحمر
قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري
مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا
انطلاق عمومية نادي الزهور.. استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة
وزير الزراعة: مصر على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء في السعودية
انقلاب سيارة محملة بـ70 طن ذرة صفراء في منشأة القناطر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يقترب من 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم
رئيس هيئة الدواء: ملتزمون بدعم الاستثمار المحلي في المستلزمات الطبية

عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، زيارة لأحد مصنع للصناعات الدوائية، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون مع كبرى الكيانات العاملة في قطاعي المستحضرات والمستلزمات الطبية.

شهدت الزيارة استعراض إنجازات المصنع في مجال تصنيع مستلزمات الغسيل الكلوي وفقًا لأعلى المعايير المحلية والدولية، إلى جانب مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك لدعم وتطوير القطاع الصحي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان وصول أحدث الحلول والتقنيات الطبية إلى المرضى والعاملين في المجال الصحي.

وأكد الغمراوي التزام الهيئة بدعم الاستثمار المحلي في مجال المستلزمات الطبية، موضحًا أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تسهيل واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، بما يسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار ويعزز من توافر الأجهزة والمنتجات الطبية الحديثة داخل السوق المصري.

وفي هذا السياق، أوضح الغمراوي أن توفير مستلزمات الغسيل الكلوي بجودة عالية يمثل أولوية قصوى للهيئة، مشيرًا إلى أنها تعمل على ضمان توافرها بشكل مستدام داخل السوق المصري، بما يسهم في تلبية احتياجات المرضى ودعم المنظومة الصحية.

ومن جانبهم، أشاد مسؤولو المصنع بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم صناعة المستلزمات الطبية، وخاصة مستلزمات الغسيل الكلوي، مؤكدين أن جهود الهيئة في تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة تنظيمية مرنة أسهمت بشكل مباشر في تطوير قدرات المصنع وتعزيز جودة منتجاته وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن تلبية احتياجات المرضى ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية.

شارك في الزيارة من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتور مهاب فادي، رئيس الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية، والدكتورة دعاء محروس، مدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستلزمات الطبية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الابتكار والتطوير في مجال الرعاية الصحية، وتوفير بنية تحتية تنظيمية مرنة وفعّالة، تُمكّن من تسريع وصول المستلزمات الطبية المتقدمة إلى مستحقيها، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن المصري ويرتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة.

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

