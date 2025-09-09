قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل الروشتة الرقمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركتي هيلث فلو وفيكسيد مصر، وذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي، وبحث آليات تنفيذ مشروع الروشتة الرقمية.

تناول الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية؛ حيث تم عرض الملخص التنفيذي لمشروع الروشتة الرقمية، والتطرق إلى الجوانب التقنية والتشغيلية الخاصة به، إلى جانب بحث الأثر المتوقع لتطبيق المشروع على تحسين الخدمات الصحية، فضلاً عن استعراض سبل التعاون المشترك بين الهيئة والشركاء لضمان نجاح التطبيق.

مشروع الروشتة الرقمية

خلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي أن مشروع الروشتة الرقمية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التحول الرقمي في القطاع الصحي، بما يسهم في تعزيز دقة وسرعة تقديم الخدمات الدوائية للمواطنين، وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع إلى بناء منظومة متكاملة للبيانات الدوائية تربط بين مقدمي الخدمة الصحية والصيدليات والمستشفيات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأدوية وتقليل الأخطاء الطبية المرتبطة بالوصفات الورقية التقليدية.

 وأضاف أن نجاح المشروع يعتمد على التعاون الوثيق مع الشركات المتخصصة في الحلول الرقمية، ومع الكوادر الفنية داخل الهيئة، لتطوير بنية تحتية تقنية متقدمة تدعم جميع الأطراف المعنية، مشددًا على أن الهيئة تعمل على دمج المشروع مع استراتيجيات الدولة للتحول الرقمي الشامل في الخدمات الصحية، لضمان توفير خدمة آمنة وفعّالة للمواطنين، وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في قطاع الرعاية الدوائية.

وأعرب الحضور عن تقديرهم للجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية في تطوير خدماتها وتعزيز منظومة التحول الرقمي، مؤكدين أن مشروع الروشتة الرقمية يمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة صرف الدواء وضمان وصوله للمريض بشكل آمن وموثوق. كما أشادوا بدور الهيئة في تبني المبادرات الوطنية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، ودعم الاستخدام الرشيد للدواء، بما يسهم في بناء منظومة صحية متكاملة تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء، الدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والمهندس محمد طنطاوي المشرف على التحول الرقمي ومشروعات الميكنة، والدكتور وائل السيسي مدير إدارة النظم والمعلومات.

 كما شارك من خارج الهيئة، المهندس حاتم قنديل رئيس مجلس إدارة شركة داف، والدكتور أحمد صفوت الرئيس التنفيذي لشركة هيلث فلو، والدكتور عمرو بكر الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لشركة هيلث فلو، والدكتور سامر الرفاعي رئيس المؤسسة العربية لتطوير الصيادلة العرب، والسيد الوكيل أنور الصافي العضو المنتدب لشركة فيكسيد مصر.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الارتقاء بالمنظومة الصحية الرقمية، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الدوائية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو مستقبل صحي متطور، آمن ومستدام، ويضع المواطن في قلب الاهتمام والرعاية.

