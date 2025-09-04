هيئة الأدوية الأوروبية تحذر من طفرة في بيع أدوية مزيّفة لتنحيف الجسم عبر الإنترنت

حذّرت وكالة الأدوية الأوروبية “EMA” من تزايد خطير في إعلانات وبيع أدوية تنحيف مزيّفة داخل الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

وقالت الوكالة - وفق بيان نقلته صحيفة "بوليتيكو" المختصة في الشأن الأوروبي - إن الأشهر الأخيرة شهدت "ارتفاعًا حادًا" في تداول أدوية غير قانونية تُسوَّق على أنها من فئة منشطات مستقبلات GLP-1، مثل الأدوية الشهيرة باسم سيماجلوتايد وليراجلوتايد وتيرزيباتيد.

وكشفت السلطات عن مئات الحسابات المزيّفة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إلى جانب إعلانات وقوائم في مواقع التجارة الإلكترونية تروّج لهذه المنتجات المزوّرة، وغالبًا ما يتم تضليل المستهلكين عبر استخدام شعارات رسمية وتوصيات مزيفة، بحسب ما أكدت الوكالة.

وأوضحت الوكالة أن النسخ الأصلية من هذه الأدوية، والتي تُعرف تجاريًا بأسماء Wegovy وOzempic وSaxenda وMounjaro، لا تُصرف إلا عبر الخدمات الصحية الرسمية وبوصفة طبية، وفي المقابل، فإن النسخ المزوّرة "غير مصرح بها ولا تستوفي معايير الجودة والسلامة والفعالية".

وأضافت "إيما" - في بيانها - أن "هذه المنتجات غير القانونية تمثل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة. فقد لا تحتوي على أي من المواد الفعّالة المذكورة، أو قد تتضمن مستويات ضارة من مواد أخرى".

وأكدت أن من يتعاطى هذه الأدوية المزيّفة يواجهون "مخاطر عالية للغاية من فشل العلاج ومشكلات صحية خطيرة وغير متوقعة، إضافة إلى تفاعلات دوائية خطيرة مع أدوية أخرى".