قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد
السفير أحمد أبو زيد: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تاريخية وتعزز الشراكة مع أوروبا
النهاية المستحقة.. القصة الكاملة لسقوط عصفور خط الصعيد الجديد في سوهاج
بسمة وهبة: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تعزز التنسيق الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي
مصرع طفلين بعد سقوطهما من الطابق العاشر بدمنهور
ربنا يحفظك يا حبيبي.. تامر حسني يهنئ ابنه بعيد ميلاده
ليفربول يتقدم على فرانكفورت بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
محافظ البحر الأحمر لصدى البلد: خطط تنموية كبرى لتحويل المحافظة إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار
روشتة من نقيب البيطريين لمواجهة التهديدات الفيروسية العالمية
أوروبا تموّل بـ7.4 مليار يورو.. وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي لدعم أمن مصر المائي حول السد الإثيوبي
التقديم في قرعة الحج 2026 .. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل إلكترونيًا
سهام صالح: أشفق على عصام الحضري رغم إساءته لي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر: 70 جزيرة طبيعية تمثل ثروة قومية تنتظر الاستثمار الواعي

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
ابراهيم جادالله

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تمتلك نحو 70 جزيرة طبيعية داخل نطاقها الجغرافي، تعادل في مجموع مساحتها تقريبًا مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن هذه الجزر تمثل كنزًا بيئيًا وسياحيًا غير مستغل حتى الآن، وأن الدولة وضعت ملفها ضمن أولويات التنمية والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

خطة تنموية لاستغلال الجزر دون الإضرار بالبيئة

وأوضح المحافظ، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» على قناة النهار، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز على وضع خطة علمية شاملة لاستثمار الجزر بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، ويحافظ في الوقت ذاته على البيئة البحرية الفريدة للبحر الأحمر.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة حقيقية لمشروعات التنمية البيئية والسياحية على هذه الجزر، عبر إقامة منشآت خفيفة وبنية تحتية خضراء تتناسب مع طبيعتها، مؤكدًا أن المحافظة تعمل حاليًا بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية على إعداد دراسات تفصيلية لكل جزيرة لتحديد الاستخدام الأمثل لكل موقع.

طبيعة فريدة ومناخ مثالي للاستثمار السياحي

وأشار اللواء حنفي إلى أن البيئة الطبيعية للبحر الأحمر لا مثيل لها عالميًا، لما تمتاز به من شواطئ نقية وشعاب مرجانية نادرة ومناخ معتدل طوال العام، ما يجعلها وجهة مثالية للسياحة البيئية والبحرية.

وأضاف أن هذا التنوع البيئي يمنح المستثمرين فرصًا واعدة لإقامة مشروعات مستدامة تحقق أرباحًا اقتصادية وتحافظ في الوقت ذاته على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن أنشطة المحافظة المميزة مثل رياضات الغوص والسنوركلينج والسفاري الصحراوي تقدم نموذجًا فريدًا لدمج السياحة البحرية مع البرية في تجربة واحدة متكاملة.

البحر الأحمر.. وجهة استثمارية عالمية صاعدة

وشدد محافظ البحر الأحمر على أن التنوع الطبيعي الفريد والتسهيلات الحكومية الكبيرة يجعلان المحافظة من أكثر المناطق جذبًا للاستثمار السياحي والبيئي في مصر والمنطقة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في استغلال الجزر بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

اخبار البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

جانب من الاحتفالية

رئيس تحرير روز اليوسف: أعددنا 5 إصدارات خاصة بالمئوية

توقيع بروتوكول

بحوث الصحراء والعامة للبترول يوقعان بروتوكول تعاون لإقامة مجتمع تنموي ذكي في جنوب سيناء

طلعت مصطفى

الجولف يواصل تألقه.. عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات

بالصور

أقل من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري

سيارات اقتصادية بالسوق المصري
سيارات اقتصادية بالسوق المصري
سيارات اقتصادية بالسوق المصري

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

فيديو

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد