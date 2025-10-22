قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ البحر الأحمر: مشروعات تحلية المياه الجديدة ستقضي على أزمة العجز وتدعم التوسّع السياحي والاستثماري

ابراهيم جادالله

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة واجهت خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة في ملف المياه نتيجة محدودية الموارد المائية واعتمادها جزئيًا على خط الكريمات القادم من نهر النيل إلى جانب محطات التحلية القائمة.

وأوضح «حنفي»، خلال حواره في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار، أن الزيادة السكانية والارتفاع الكبير في معدلات الإشغال السياحي خلال شهري يوليو وأغسطس تسببا في زيادة استهلاك المياه، ما أدى إلى عجز مؤقت في بعض المناطق.

وأضاف المحافظ أنه بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم اعتماد خطة عاجلة لإنشاء محطات تحلية جديدة في مختلف مدن المحافظة، خارج نطاق الخطة الحكومية الأساسية، موضحًا أن التنفيذ بدأ فعليًا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات ستحدث نقلة نوعية في تأمين احتياجات المياه للمواطنين والمنشآت، وستحقق الاكتفاء المائي الكامل، بما يدعم التنمية السياحية والاستثمارية على حد سواء.

 محطات تحلية خاصة للمنشآت السياحية
وشدد حنفي على أن المحافظة ألزمت جميع المنشآت السياحية بإنشاء محطات تحلية خاصة بها كشرط أساسي للحصول على تراخيص التشغيل، وذلك لضمان عدم الضغط على حصة المياه المخصصة للأهالي.

 تسهيلات للمستثمرين ودعم مباشر من الحكومة
وفي سياق آخر، أكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مباشرًا وسريعًا مع مجلس الوزراء لحل أي عقبات تواجه المشروعات الواعدة دون تعقيدات بيروقراطية.

وختم اللواء عمرو حنفي حديثه بالتأكيد على أن نجاح المحافظة في تنفيذ مشروعاتها التنموية الكبرى يعود إلى التعاون الوثيق بين القيادة السياسية والحكومة والمحافظة، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل تنموي شامل ومستدام، يضمن الارتقاء بحياة المواطنين وتعزيز مكانة المحافظة كأحد أهم المقاصد السياحية في العالم.

