هيئة الدواء تعقد يومًا علميًا لتبادل الخبرات في تطوير الممارسات الصيدلية

نظمت هيئة الدواء المصرية فعاليات يوم علمي بعنوان "مساهمات القطاعات الصحية المختلفة في تطوير الممارسات الصيدلية"، وذلك ضمن أنشطة "تبادل الخبرات في هيئة الدواء المصرية".

يهدف اليوم العلمي إلى تعزيز تبادل الخبرات وتنمية القدرات بين المتخصصين في مجال الممارسات الصيدلية والدوائية، من خلال إبراز إسهامات مختلف القطاعات الصحية في تطوير هذا المجال، وتوحيد الجهود على المستوى القومي لتحقيق نهج متكامل لنشر الممارسات الدوائية الحديثة داخل المؤسسات الصحية المصرية.

شملت الفعاليات استعراض التجارب المتميزة للقطاعات الصحية المشاركة في تطوير الممارسات الصيدلية، إلى جانب تنظيم مسابقة علمية تفاعلية باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة، بهدف تشجيع المنافسة الإيجابية وتبادل المعرفة بين الصيادلة المشاركين.

30 صيدليًا إكلينيكيًا من مختلف المؤسسات

شارك في اليوم العلمي 30 صيدليًا إكلينيكيًا من مختلف المؤسسات والجهات الصحية، من بينها: الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد، مستشفى الساحل التعليمي، فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، مجمع الإسماعيلية الطبي، مستشفى الطوارئ بأبو خليفة، الإدارة العامة للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مستشفى قليوب التخصصي، المؤسسة العلاجية، مستشفى الإصلاح الإسلامي، مستشفى مبرة المعادي، ومستشفى أشمون العام.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم التكامل بين الجهات الصحية المختلفة، والمساهمة في رفع كفاءة الممارسات الصيدلية بما يواكب المعايير الحديثة ويخدم المنظومة الصحية في مصر.