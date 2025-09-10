قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
أخبار البلد

رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية؛ وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه شركات الأدوية مع الدمغة الطبية، وفي مقدمتها معاملة المادة الخام المستوردة (Bulk) معاملة المنتج المحلي.

خلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الصناعة الدوائية الوطنية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه شركات الأدوية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان دواء آمن وفعال للمواطن المصري، والمحافظة على تعزيز الأمن الدوائي.

تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات

وأشار الغمراوي إلى أن التعاون مع جهاز الدمغة الطبية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام شركات الأدوية، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات القائمة، بما يسهم في تشجيع الاستثمار في القطاع الدوائي، ودعم خطط الدولة في توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

ومن جانبهم، أوضح ممثلو جهاز الدمغة الطبية حرصهم على تذليل العقبات أمام شركات الأدوية، والعمل على تطوير آليات العمل المشتركة بما يضمن سرعة الإجراءات ودقتها، مؤكدين أن الهدف المشترك هو خدمة المريض المصري ودعم الصناعة الدوائية المحلية في إطار من التكامل والشفافية.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، المستشار شريف مجدي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتور حسام عبد الله معاون رئيس الهيئة لشؤون دعم ومتابعة الأسواق ومدير الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل، والدكتورة أميرة حسني مدير عام الاستيراد والإفراج الجمركي بالإدارة المركزية للسياسات الدوائية.

ومن خارج الهيئة،  الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والدكتور ياسر كمال رئيس جهاز الدمغة الطبية، والدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمستشار محمد عبد الجواد المستشار القانوني لغرفة صناعة الدواء، والدكتور يسري نوار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلية.

يأتي ذلك استمرارًا لنهج هيئة الدواء المصرية في دعم الصناعة الدوائية المحلية وتعزيز قنوات الحوار مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويسهم في خدمة المواطن المصري وتطوير المنظومة الصحية.

هيئة الدواء الدمغة الطبية الصناعة الوطنية الأدوية المادة الخام

