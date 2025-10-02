رئيس هيئة الدواء: استمرار التنسيق مع الشركات العالمية لترسيخ موقع مصر على الخريطة الإقليمية والدولية

أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، حرص الهيئة على استمرار التنسيق مع الشركات العالمية الرائدة، مشددا على أهمية وضع آليات تعاون عملية تضمن استدامة القطاع وتعزز فرص الاستثمار؛ بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي الوطني وترسيخ موقع مصر على الخريطة الإقليمية والدولية لصناعة الدواء.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد شركة "أورجانون" العالمية برئاسة الدكتور طارق أبو العنين، مدير الشركة بمصر ودول الشام، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك فى إطار بحث آليات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات الدوائية العالمية.

تناول الاجتماع عددا من الملفات المهمة، وفي مقدمتها إجراءات توسع الشركة في مجال المستحضرات الحيوية في السوق المحلى والاعتماد على البيئة التنظيمية المرنة التى تدعم استمرارية العمل وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار.

كما ركّزت المناقشات على تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات المريض المصري، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتداول الدواء.

من جانبهم، أشاد ممثلو شركة "أورجانون" بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تطوير المنظومة الدوائية، وبسياساتها التنظيمية المرنة التي تذلل العقبات أمام الشركات العالمية وتدعم استمرارية العمل، مؤكدين أن هذا النهج يعكس التزام الهيئة بتعزيز الأمن الدوائي وخدمة المريض المصري.

يأتي هذا اللقاء في إطار التوجه الاستراتيجي لهيئة الدواء المصرية نحو بناء شراكات فاعلة مع الشركات الدولية؛ بما يدعم تحقيق الأمن الدوائي الوطني، ويلبي احتياجات المرضى، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتداول الدواء.