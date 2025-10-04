ردع البناء العشوائي.. الحبس أو غرامة 3 أضعاف قيمة الأعمال المخالفة

شدد قانون البناء الموحد على تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، حيث نص على الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات أو توقيع غرامة مالية لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، بحق كل من يقوم بإنشاء أو توسعة أو تعلية أو ترميم أو هدم مباني دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة.

وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.

ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.