برلماني: انتصار أكتوبر ملحمة خالدة وتجسيد لتضحيات القوات المسلحة

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، ستظل واحدة من أعظم الصفحات المضيئة في تاريخ مصر، حيث جسدت بطولات وتضحيات القوات المسلحة الباسلة التي قدمت أرواحها فداءً لتحرير الأرض وصون الكرامة الوطنية.

وأشار عبد العال، في تصريح صحفي له، إلى أن حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة عسكرية؛ بل كانت ملحمة وطنية متكاملة، شارك فيها الجيش والشعب معًا، وضربت أروع الأمثلة في التضحية والوحدة والإصرار على النصر؛ لتثبت للعالم أن إرادة المصريين لا تُقهر.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن النصر العظيم جاء ثمرة لإعداد طويل وتخطيط دقيق، ودعم كامل من الشعب المصري الذي وقف صفًا واحدًا خلف قواته المسلحة، مؤكدًا أن هذا التلاحم الوطني هو سر القوة التي صنعت ملحمة أكتوبر المجيدة.

وأوضح نائب الإسكندرية، أن ذكرى أكتوبر هذا العام، تحل، ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخوض معركة لا تقل أهمية، وهي معركة البناء والتنمية، مستلهمة روح أكتوبر التي تؤكد أن العمل والإصرار ووحدة الصف هي الطريق لتحقيق الإنجازات والانتصارات.

وأكد أن الشعب المصري سيظل مدينًا لشهداء أكتوبر ولكل جندي ضحى بروحه من أجل أن تبقى مصر عزيزة وقوية، داعيًا الله أن يحفظ القوات المسلحة درع الوطن وسيفه، وأن يديم على مصر الأمن والاستقرار.