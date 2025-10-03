قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل انطلاق الجولة العاشرة .. ترتيب جدول الدوري المصري
زوجة بسوهاج ترفع دعوى طلاق للضرر: جوزي بيكلمني بشخصيات كرتونية
الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ضبط 347 مخالفة لسائقي السرفيس وحجز 12سيارة خلال حملات بالجيزة

أحمد زهران

تواصل أجهزة محافظة الجيزة حملاتها للتأكد من انتظام عمل منظومة السرفيس والنقل الجماعي وقد تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات جهاز السرفيس والنقل الجماعي لضبط حركة السيارات بمختلف الخطوط والتصدي للمخالفات خاصة المتعلقة بتجزئة خطوط السير أو الحصول على تعريفة أعلى من المقررة.

وفي هذا الإطار، نفذت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس 46 حملة تنظيمية خلال 6 أيام متواصلة على مختلف أحياء ومراكز المحافظة، حيث بدأ انتشار موظفي السرفيس منذ السادسة صباحاً وحتى المساء لتيسير حركة المرور والتخفيف عن المواطنين والطلبة، خصوصاً في المناطق ذات الكثافات العالية.

وأوضح محافظ الجيزة أن الحملات أسفرت عن ضبط 347 مخالفة للتعريفة المعلنة وتقطيع خط السير والانتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية كما تم حجز 12 سيارة منها 8 لانتهاء التراخيص و4 وردت بشأنها شكاوى من المواطنين.


وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين مشدداً على أن الهدف هو فرض الانضباط الكامل داخل المنظومة وضمان استقرارها بما يحقق راحة الركاب مشدداً على استمرار الحملات اليومية المكثفة لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة ومنع أي استغلال . 


كما وجّه المحافظ جهاز السرفيس بالتدخل الفوري في حالة وجود أي نقص في سيارات الركاب خلال ساعات الذروة بالتنسيق مع شركات النقل الجماعي، والدفع بأوتوبيسات إضافية لضمان استمرار الخدمة دون معاناة للمواطنين أو تأخير عن مقاصدهم.


وشملت الحملات مناطق المنفذة ميدان الجيزة الرئيسي ، أول فيصل ، المريوطية ، الرماية ، البوابات ، المنصورية ، آخر فيصل ، اللبيني هرم ، كرداسة ، ناهيا البلد ، أوسيم ، العياط ، الصف ، أطفيح ، البدرشين ، الحوامدية ، ميدان لبنان ، الكوبري الخشب ، الكيت كات ، الوراق ، إمبابة . 


ومن جانبه أوضح اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العمل ميدانياً بجميع القطاعات للتعامل الفوري مع أي نقص في سيارات الركاب بالتنسيق مع شركات النقل الجماعي وتوفير أتوبيسات كبيرة لسد العجز وضمان وصول المواطنين إلى وجهاتهم دون تأخير.

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

نيسان Z تسحق تويوتا سوبرا في حرب مبيعات السيارات الرياضية

كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

