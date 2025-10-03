ضبط 347 مخالفة لسائقي السرفيس وحجز 12سيارة خلال حملات بالجيزة

تواصل أجهزة محافظة الجيزة حملاتها للتأكد من انتظام عمل منظومة السرفيس والنقل الجماعي وقد تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات جهاز السرفيس والنقل الجماعي لضبط حركة السيارات بمختلف الخطوط والتصدي للمخالفات خاصة المتعلقة بتجزئة خطوط السير أو الحصول على تعريفة أعلى من المقررة.

وفي هذا الإطار، نفذت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس 46 حملة تنظيمية خلال 6 أيام متواصلة على مختلف أحياء ومراكز المحافظة، حيث بدأ انتشار موظفي السرفيس منذ السادسة صباحاً وحتى المساء لتيسير حركة المرور والتخفيف عن المواطنين والطلبة، خصوصاً في المناطق ذات الكثافات العالية.

وأوضح محافظ الجيزة أن الحملات أسفرت عن ضبط 347 مخالفة للتعريفة المعلنة وتقطيع خط السير والانتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية كما تم حجز 12 سيارة منها 8 لانتهاء التراخيص و4 وردت بشأنها شكاوى من المواطنين.



وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين مشدداً على أن الهدف هو فرض الانضباط الكامل داخل المنظومة وضمان استقرارها بما يحقق راحة الركاب مشدداً على استمرار الحملات اليومية المكثفة لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة ومنع أي استغلال .



كما وجّه المحافظ جهاز السرفيس بالتدخل الفوري في حالة وجود أي نقص في سيارات الركاب خلال ساعات الذروة بالتنسيق مع شركات النقل الجماعي، والدفع بأوتوبيسات إضافية لضمان استمرار الخدمة دون معاناة للمواطنين أو تأخير عن مقاصدهم.



وشملت الحملات مناطق المنفذة ميدان الجيزة الرئيسي ، أول فيصل ، المريوطية ، الرماية ، البوابات ، المنصورية ، آخر فيصل ، اللبيني هرم ، كرداسة ، ناهيا البلد ، أوسيم ، العياط ، الصف ، أطفيح ، البدرشين ، الحوامدية ، ميدان لبنان ، الكوبري الخشب ، الكيت كات ، الوراق ، إمبابة .



ومن جانبه أوضح اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العمل ميدانياً بجميع القطاعات للتعامل الفوري مع أي نقص في سيارات الركاب بالتنسيق مع شركات النقل الجماعي وتوفير أتوبيسات كبيرة لسد العجز وضمان وصول المواطنين إلى وجهاتهم دون تأخير.