لو الرخصة انتهت.. كيفية استخراج شهادة بيانات سيارة بالموبايل

محمد غالي

أتاحت وزارة الداخلية عبر الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر خدمة إلكترونية جديدة تتيح لقائدي السيارات استخراج شهادة بيانات السيارة بالموبايل، دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات الحكومية.

وتأتي هذه الخدمة ضمن منظومة التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل التكدس داخل وحدات المرور، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين. وتتيح الخدمة استخراج شهادة البيانات إلكترونيا، مع إمكانية توصيلها إلى المنزل من خلال البريد المصري بعد استكمال الخطوات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

وتهدف الخدمة إلى تحقيق الشفافية والدقة في تبادل المعلومات الخاصة بالمركبات، وتوفير وسيلة موثوقة للحصول على شهادة بيانات رسمية دون الحاجة للتعامل الورقي المباشر، بما يواكب التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

يمكن لقائدي المركبات استخراج شهادة بيانات السيارة إلكترونيا من خلال الدخول إلى موقع بوابة مرور مصر عبر الرابط الرسمي، ثم اختيار خدمة  استخراج شهادة بيانات للمركبات  من قائمة الخدمات المتاحة. 
بعد ذلك، يقوم المستخدم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابه المسجل مسبقا أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب.

يعقب ذلك إدخال البيانات المطلوبة بدقة، والتي تشمل بيانات المركبة وصاحبها، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول. 
بعد استكمال البيانات، يقوم المواطن بدفع رسوم الخدمة إلكترونيا عبر وسائل الدفع المتاحة على الموقع، أو يمكنه اختيار الدفع عند استلام الشهادة التي ترسل إلى عنوانه المسجل عبر البريد المصري.

اوراق استخراج شهادة بيانات السيارة 

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات السيارة، فقد أوضحت بوابة مرور مصر أنها تتضمن:

بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب.
طلب رسمي لاستخراج شهادة بيانات يوضح الجهة التي سيتم تقديم الشهادة إليها.
أوراق العقود أو التوكيل الخاص بالسيارة إن وجد.
رخصة السيارة الأصلية أو صورة منها.
شهادة براءة الذمة في حال كانت الخدمة بغرض نقل الملكية أو القدر.

وتعد شهادة بيانات السيارة من المستندات الأساسية التي يحتاجها المواطن في العديد من المعاملات القانونية والإدارية، مثل بيع المركبة أو نقل الملكية أو استخراج بدل فاقد أو تالف للرخصة.

وتسهم هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة في تحسين كفاءة العمل داخل وحدات المرور من خلال تقليل الضغط على الموظفين، مع تسريع دورة تقديم الخدمة، كما تتيح للمواطنين الحصول على مستنداتهم الرسمية بسهولة وأمان دون الحاجة إلى الانتظار أو الحضور الشخصي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الخدمات الرقمية الشاملة، التي تهدف إلى تطوير منظومة المرور، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية لتوفير تجربة رقمية أكثر كفاءة وفاعلية.

