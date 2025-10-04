شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، متابعة المواطنين، من المقبلين على الزواج والراغبين في شراء المشغولات الذهبية، أو من المستثمرين الباحثين عن وسيلة آمنة للحفاظ على مدخراتهم.

أسعار الذهب



ويأتي هذا الاهتمام في وقت تواصل فيه أسعار الذهب التأثر بالعوامل الخارجية والداخلية التي تحدد اتجاه السوق بشكل يومي.

تعتمد حركة أسعار الذهب في السوق المحلي على التغيرات العالمية في قيمة الأونصة وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مؤشرات التضخم والسياسات النقدية التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى حول العالم.



أسعار الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

سجل متوسط أسعار الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في محلات الصاغة بدون مصنعية ما يلي:-

بلغ سعر عيار 24 نحو 5977 جنيها للبيع و5954 جنيها للشراء، وعيار 22 نحو 5479 جنيها للبيع و5458 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 5230 جنيها للبيع و5210 جنيهات للشراء.



كما بلغ سعر عيار 18 نحو 4483 جنيها للبيع و4466 جنيها للشراء، وعيار 14 نحو 3487 جنيها للبيع و3473 جنيها للشراء، في حين سجل عيار 12 نحو 2989 جنيها للبيع و2977 جنيها للشراء.



وبلغت الأونصة 185910 جنيهات للبيع و185199 جنيها للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب 41840 جنيها للبيع و41680 جنيها للشراء، ووصل سعر الأونصة بالدولار إلى 3886.74 دولار.

أسعار الذهب أمس الجمعة 3 أكتوبر 2025

أما أسعار الذهب أمس الجمعة 3 أكتوبر 2025، فقد شهدت مستويات أقل نسبيا، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 5943 جنيها للبيع و5920 جنيها للشراء، وعيار 21 نحو 5200 جنيه للبيع و5180 جنيها للشراء، في حين سجل الجنيه الذهب 41600 جنيه للبيع و41440 جنيها للشراء، وبلغ سعر الأونصة بالدولار 3855.26 دولار.

اعيرة الذهب

ويحتفظ عيار 21 بمكانته كالأكثر انتشارا في السوق نظرا لارتباطه بالمناسبات الاجتماعية ومراسم الزواج، بينما يعتبر عيار 24 الأعلى من حيث النقاء والقيمة، ويتميز عيار 18 بتنوع تصميماته وأسعاره المناسبة لفئات الشباب.

كما يزداد الإقبال على أعيرة 14 و12 لاستخدامها في المشغولات خفيفة الوزن، في حين تظل السبائك والجنيهات الذهبية الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن الادخار طويل الأجل.

تغير أسعار الذهب محليا

ويرجع تغير أسعار الذهب محليا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تحركات أسعار الأونصة في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى معدلات التضخم والسياسات النقدية للدول الكبرى التي تؤثر على الطلب العالمي على المعدن الأصفر.



كما تضاف إلى الأسعار النهائية للمشغولات تكلفة المصنعية والدمغة، والتي تختلف من تاجر إلى آخر، وقيمة المصنعية لا تسترد عند إعادة البيع.

ويواصل الذهب تعزيز مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، جامعا بين قيمته الجمالية كزينة ومكانته كملاذ يحافظ على القيمة الشرائية للمدخرات، وهو ما يجعله خيارا افضل لدى المواطنين لمواجهة آثار التضخم وتقلبات الأسواق العالمية.