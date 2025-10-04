قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، متابعة المواطنين، من المقبلين على الزواج والراغبين في شراء المشغولات الذهبية، أو من المستثمرين الباحثين عن وسيلة آمنة للحفاظ على مدخراتهم.

أسعار الذهب


ويأتي هذا الاهتمام في وقت تواصل فيه أسعار الذهب التأثر بالعوامل الخارجية والداخلية التي تحدد اتجاه السوق بشكل يومي.

تعتمد حركة أسعار الذهب في السوق المحلي على التغيرات العالمية في قيمة الأونصة وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مؤشرات التضخم والسياسات النقدية التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

 
أسعار الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

سجل متوسط أسعار الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في محلات الصاغة  بدون مصنعية ما يلي:-

 بلغ سعر عيار 24 نحو 5977 جنيها للبيع و5954 جنيها للشراء، وعيار 22 نحو 5479 جنيها للبيع و5458 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 5230 جنيها للبيع و5210 جنيهات للشراء. 
 

كما بلغ سعر عيار 18 نحو 4483 جنيها للبيع و4466 جنيها للشراء، وعيار 14 نحو 3487 جنيها للبيع و3473 جنيها للشراء، في حين سجل عيار 12 نحو 2989 جنيها للبيع و2977 جنيها للشراء. 
 

وبلغت الأونصة 185910 جنيهات للبيع و185199 جنيها للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب 41840 جنيها للبيع و41680 جنيها للشراء، ووصل سعر الأونصة بالدولار إلى 3886.74 دولار.

أسعار الذهب أمس الجمعة 3 أكتوبر 2025

أما أسعار الذهب أمس الجمعة 3 أكتوبر 2025، فقد شهدت مستويات أقل نسبيا، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 5943 جنيها للبيع و5920 جنيها للشراء، وعيار 21 نحو 5200 جنيه للبيع و5180 جنيها للشراء، في حين سجل الجنيه الذهب 41600 جنيه للبيع و41440 جنيها للشراء، وبلغ سعر الأونصة بالدولار 3855.26 دولار.

اعيرة الذهب

ويحتفظ عيار 21 بمكانته كالأكثر انتشارا في السوق نظرا لارتباطه بالمناسبات الاجتماعية ومراسم الزواج، بينما يعتبر عيار 24 الأعلى من حيث النقاء والقيمة، ويتميز عيار 18 بتنوع تصميماته وأسعاره المناسبة لفئات الشباب. 
كما يزداد الإقبال على أعيرة 14 و12 لاستخدامها في المشغولات خفيفة الوزن، في حين تظل السبائك والجنيهات الذهبية الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن الادخار طويل الأجل.

تغير أسعار الذهب محليا

ويرجع تغير أسعار الذهب محليا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تحركات أسعار الأونصة في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى معدلات التضخم والسياسات النقدية للدول الكبرى التي تؤثر على الطلب العالمي على المعدن الأصفر. 


كما تضاف إلى الأسعار النهائية للمشغولات تكلفة المصنعية والدمغة، والتي تختلف من تاجر إلى آخر، وقيمة المصنعية لا تسترد عند إعادة البيع.

ويواصل الذهب تعزيز مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، جامعا بين قيمته الجمالية كزينة ومكانته كملاذ يحافظ على القيمة الشرائية للمدخرات، وهو ما يجعله خيارا افضل لدى المواطنين لمواجهة آثار التضخم وتقلبات الأسواق العالمية.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم السبت أسعار الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر أسعار الذهب أمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

سيد عبدالحفيظ

أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

ترشيحاتنا

المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية

قيادي بـ "الجبهة الوطنية": مشروع "مستقبل مصر" ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي

بدء أولى اجتماعات لجنة إعادة دراسة المواد محل اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

بدء اجتماعات دراسة المواد محل اعتراض الرئيس بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

الدكتور هشام عناني ، رئيس حزب المستقلين الجدد

"المستقلين الجدد": رد حماس كشف نجاح الدبلوماسية المصرية ووضع إسرائيل في مأزق عالمي

بالصور

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

لوك صيفي.. بوسي تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

أرخص سيارة تسلا موديل Y.. أبرز المميزات والعيوب

تسلا موديل Y
تسلا موديل Y
تسلا موديل Y

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد