خطر الحريق.. كيا تستدعي ما يقرب من 40 ألف سيارة سورينتو

تستمر كل من كيا وهيونداي في مواجهة تحديات خطيرة تتعلق بسلامة السيارات، حيث استدعت الشركتان الكوريتان ملايين المركبات خلال السنوات الأخيرة بسبب أعطال مرتبطة بتسرب سائل الفرامل، ومشاكل في نظام الوقود، وأعطال في أسلاك وحدة ABS، وأخرى في وصلات المقطورة، بل وحتى ارتفاع حرارة محركات المقاعد.

تفاصيل استدعاء سيارات كيا

أعلنت كيا الأسبوع الماضي عن استدعاء جديد يشمل 39,536 سيارة كيا سورينتو من طرازات 2021 حتى 2023، وذلك بسبب احتمال تعرضها لخطر الاشتعال عند تشغيل مكيف الهواء على السرعة الثالثة أثناء عمل المحرك.

ورغم تقديرات الشركة أن الخلل موجود في حوالي 1% فقط من السيارات المتأثرة، فإنها أكدت على ضرورة توخي الحذر.

بحسب تقرير الاستدعاء المقدم إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن التوصيل بين مقاوم محرك المنفاخ والموصل قد يسخن بشكل زائد عند تشغيل نظام التدفئة والتهوية على السرعة الثالثة.

وأرجعت كيا المشكلة إلى خلل في مراقبة الجودة لدى شركة Aptiv الموردة للمكونات، حيث جرى استخدام أسلاك أرق من المواصفات القياسية.

العلامات التحذيرية لمالكي سورينتو

ينبغي على أصحاب سيارات سورينتو المشمولة بالاستدعاء الانتباه لأي من الأعراض التالية:

تعطل محرك مروحة نظام التكييف.

انبعاث رائحة احتراق أو ذوبان من فتحات التهوية.

تصاعد دخان من فتحات التحكم في المناخ.

أكدت الشركة أن الوكلاء سيقومون باستبدال دائرة مقاومة محرك المنفاخ بمجموعة محسّنة من مورد مختلف، إضافة إلى استبدال المقاومة بقطعة جديدة مطابقة للمعايير.

وسيبدأ إخطار ملاك السيارات رسميًا بالاستدعاء في 24 نوفمبر.

أما سيارات سورينتو 2024 فهي آمنة وغير مشمولة بالاستدعاء، إذ جرى تزويدها بنظام تدفئة وتكييف مختلف كليًا.