الدفع بالسيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بموقفى عزب النهضة وباب الحرس

فى إطار التيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات المختلفة، ودعماً لرؤية المحافظة فى هذا الخصوص ، تم الدفع بسيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، يومى الخميس والأربعاء الماضيين ، بموقفى سيارات الأجرة بعزب النهضة وباب الحرس، حيث تم تحصيل الكارتة المجمعة لتسهيل إجراءات السداد على المواطنين، بإجمالى ٢٧ معاملة .

ويستمر العمل لتوفير هذه الخدمة المتنقلة وفقاً لخطة زمنية محددة بالمواقف للتيسير على المواطنين و التى سيتم الإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط.

وتنوه المحافظة أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة تُقدم أيضًا خدمة سداد الكارتة المجمعة عن الموقفين التابع لهما السيارة ، أو السداد من خلال المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية التابع لها او السيارة المتنقلة وفقًا للأماكن التى ستتمركز بها بالخطة التى سيتم الإعلان عنها