قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتصالح.. وقف تنفيذ عقوبة إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب

صحه دمياط
صحه دمياط
زينب الزغبي

أجرى الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط،  اليوم، زيارة مفاجئة إلى وحدة طب الأسرة بالغوابين التابعة للإدارة الصحية بفارسكور، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، تفقد وكيل الوزارة أقسام الوحدة المختلفة، والتي شملت الاستقبال والطوارئ، وعيادة الأسنان، والمعمل، والصيدلية، وعيادة تنظيم الأسرة، وغرفة التطعيمات، وغرفة التثقيف الصحي، حيث اطلع على سير العمل داخلها وتابع مستوى الخدمات المقدمة للمترددين.

وقد رصد وكيل الوزارة خلال المرور كثرة الغياب بين العاملين وضعف الإشراف الإداري، الأمر الذي دفعه إلى إصدار قرار عاجل بـ إحالة مدير الوحدة ومسؤولي الدفاتر وجميع المتاااااغيبين عن العمل للتحقيق، مؤكدًا أنه لن يتهاوغان مع أي تقصير أو إهمال يضر بمصلحة المواطن وجودة الخدمة الطبية.

وفيما يخص تفعيل منظومة طب الأسرة، تابع الدكتور عبد الخالق ما تم إنجازه بوحدة الغوابين في فتح الملفات الطبية للأسر، حيث بلغت نسبة الإنجاز 80% من المستهدف. وقد أشاد سيادته بالجهود المبذولة من قبل الفريق التمريضي وخاصة القائمين على غرفة فتح الملفات الطبية، مشددًا على أهمية رفع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أن المديرية ستقدم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لزيادة نسبة الإنجاز بما يضمن الوصول إلى المستهدف الكامل.

وفي المقابل، لاحظ وكيل الوزارة وجود قصور في نشاط التثقيف الصحي داخل الوحدة، حيث تبين أن آخر ندوة توعوية صحية موجهة للسيدات من أهالي القرية قد عُقدت منذ أكثر من شهر ونصف. وعلى الفور قرر سيادته إحالة المسؤولة عن التثقيف الصحي للتحقيق، مع التشديد على ضرورة انتظام عقد الندوات الصحية والتوعوية بشكل مباشر ومستمر. كما وجّه الدكتور عبد الخالق الإدارة الصحية بفارسكور بمتابعة أعمال التثقيف الصحي داخل الوحدة بصورة دقيقة.

وشدد وكيل الوزارة خلال الزيارة كذلك على ضرورة التزام جميع العاملين داخل الوحدة بارتداء كارت التعريف طوال فترة العمل، لما لذلك من أثر في تحقيق الانضباط الإداري وتسهيل التعامل مع المواطنين.

وأكد أن هذه التوصيات والإجراءات تأتي في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على رفع كفاءة الأداء داخل وحدات الرعاية الأساسية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار حملات المرور المفاجئ على جميع الوحدات والمراكز الصحية للتأكد من تطبيق معايير الجودة والانضباط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة بضرورة تقديم خدمة صحية لائقة وآمنة للمواطن المصري.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن تكثيف المرور الإشرافي على المنشآت الطبية، بما يعزز من جودة وتكامل الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة
 

دمياط محافظ دمياط صحه دمياط وكيل وزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

محمود فوزي

محمود فوزي يحضر جلسة النواب لمناقشة اعتراض الرئيس السيسي على" الإجراءات الجنائية"

مجلس النواب

برلماني: مناقشة الإجراءات الجنائية بالبرلمان يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية

النائبة إيفلين متى

برلمانية: نزلة السمان تستعيد روحها الحضارية.. والتطوير يحفظ التاريخ ويحترم الإنسان

بالصور

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

دراسة تحذر: أحمر الشفاه يحتوي على معادن ثقيلة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد