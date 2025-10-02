إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب

أجرى الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم، زيارة مفاجئة إلى وحدة طب الأسرة بالغوابين التابعة للإدارة الصحية بفارسكور، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، تفقد وكيل الوزارة أقسام الوحدة المختلفة، والتي شملت الاستقبال والطوارئ، وعيادة الأسنان، والمعمل، والصيدلية، وعيادة تنظيم الأسرة، وغرفة التطعيمات، وغرفة التثقيف الصحي، حيث اطلع على سير العمل داخلها وتابع مستوى الخدمات المقدمة للمترددين.

وقد رصد وكيل الوزارة خلال المرور كثرة الغياب بين العاملين وضعف الإشراف الإداري، الأمر الذي دفعه إلى إصدار قرار عاجل بـ إحالة مدير الوحدة ومسؤولي الدفاتر وجميع المتاااااغيبين عن العمل للتحقيق، مؤكدًا أنه لن يتهاوغان مع أي تقصير أو إهمال يضر بمصلحة المواطن وجودة الخدمة الطبية.

وفيما يخص تفعيل منظومة طب الأسرة، تابع الدكتور عبد الخالق ما تم إنجازه بوحدة الغوابين في فتح الملفات الطبية للأسر، حيث بلغت نسبة الإنجاز 80% من المستهدف. وقد أشاد سيادته بالجهود المبذولة من قبل الفريق التمريضي وخاصة القائمين على غرفة فتح الملفات الطبية، مشددًا على أهمية رفع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أن المديرية ستقدم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لزيادة نسبة الإنجاز بما يضمن الوصول إلى المستهدف الكامل.

وفي المقابل، لاحظ وكيل الوزارة وجود قصور في نشاط التثقيف الصحي داخل الوحدة، حيث تبين أن آخر ندوة توعوية صحية موجهة للسيدات من أهالي القرية قد عُقدت منذ أكثر من شهر ونصف. وعلى الفور قرر سيادته إحالة المسؤولة عن التثقيف الصحي للتحقيق، مع التشديد على ضرورة انتظام عقد الندوات الصحية والتوعوية بشكل مباشر ومستمر. كما وجّه الدكتور عبد الخالق الإدارة الصحية بفارسكور بمتابعة أعمال التثقيف الصحي داخل الوحدة بصورة دقيقة.

وشدد وكيل الوزارة خلال الزيارة كذلك على ضرورة التزام جميع العاملين داخل الوحدة بارتداء كارت التعريف طوال فترة العمل، لما لذلك من أثر في تحقيق الانضباط الإداري وتسهيل التعامل مع المواطنين.

وأكد أن هذه التوصيات والإجراءات تأتي في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على رفع كفاءة الأداء داخل وحدات الرعاية الأساسية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار حملات المرور المفاجئ على جميع الوحدات والمراكز الصحية للتأكد من تطبيق معايير الجودة والانضباط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة بضرورة تقديم خدمة صحية لائقة وآمنة للمواطن المصري.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن تكثيف المرور الإشرافي على المنشآت الطبية، بما يعزز من جودة وتكامل الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة

