نائب محافظ دمياط: ندعم كافة الفاعليات التي تحقق استراتيجية بناء الوعي

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم، الحفل الختامى لمبادرة " انت واعي “ والصالون الثقافى فى موسمه الأول بعنوان ”الوعي بالأخلاق" الذي أقامته مديرية الشباب والرياضة بكوبري دمياط التاريخي “جسر الحضارة”، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة و الشيخ هانى السباعى مدير مديرية الاوقاف وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وبدأت الفاعلية ، بفقرة تحية كشفية لشباب الكشافة ، وألقى " محافظ دمياط " كلمة أعرب خلالها عن سعادته بمشاركته اليوم بالحفل الختامى لمبادرة " انت واعي " والصالون الثقافى ، الذى تُقيمه مديرية الشباب والرياضة ، وأعرب أيضًا عن سعادته بتواجده مع بناته وأبنائه ، وتوجه " المحافظ " بالتحية إلى الشباب المشاركين و اتحاد YLY بمبادرة " انت واعي " ،بمدينة رأس البر لتعزيز الوعى لدى الشباب والمواطنين خلال فصل الصيف ، بأهمية الحفاظ على المدينة نظيفة ،ونشر السلوكيات الإيجابية و تعزيز الشعور المسئولية المجتمعية تجاه البيئة .

وتوجه المحافظ بالشكر الى مديرية الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور محمد فوزى على الجهود المبذولة لتعزيز الوعى لدى الشباب ، وذلك ايماناً بأهميته فى تشكيل السلوك الانسانى على النحو الصحيح ، ودعم روح التعاون والتكافل بين الأفراد و غرس قيم الولاء والانتماء .

ومن جانبها ، أكدت نائب المحافظ أن تلك المبادرة التي تأتى تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط تُعد من أحد أهم المبادرات المتميزة التى تساهم فى تشكيل الوعى لدى الشباب ودعمهم وتمكينهم، مؤكدة أيضًا أن المحافظة تدعم كافة الفاعليات التى تسعى إلى تحقيق تلك الاستراتيجية.

هذا وأكد " الدكتور محمد فوزى " أن المبادرة التى حظت برعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظ دمياط، حققت نجاح بالغ بجهود شباب واعي، قام بنشر التوعية بين المواطنين بالحفاظ على الشواطئ والبيئة بمدينة رأس البر والحفاظ على الشكل الجمالي والحضارى لها ،

وأوضح أيضًا أن فاعلية اليوم تشمل الصالون الثقافى فى موسمه الأول لتعزيز الأهداف المتعلقة بنشر الوعى والأخلاق، وتوجه بالشكر الى محافظ دمياط على دعمه الدائم للمديرية.

وتضمنت الفاعليات فقرات حوارية قدمها نخبة من الكتاب والادباء والشعراء و فقرات ثقافية وغنائبة متنوعة للطلائع