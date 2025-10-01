نصر أكتوبر المجيد.. تأريخ من البطولات يتجدد في حاضر الإنجازات ندوة دمياط

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية بعنوان "نصر أكتوبر المجيد... تأريخ من البطولات يتجدد في حاضر الإنجازات"، وذلك بقاعة مسرح الثانوية العسكرية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط، وبرعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وخلال كلمته، أكد السيد عكاشة مدير مجمع إعلام دمياط أن نصر أكتوبر 1973 سيبقى رمزًا خالدًا لعظمة مصر وجيشها الباسل، الذي سطّر أروع البطولات العسكرية في تاريخنا المعاصر. كما وجّه التحية إلى القيادة السياسية والشعب المصري العظيم، مشيرًا إلى أن ما تشهده الدولة حاليًا من مشروعات قومية عملاقة وإنجازات غير مسبوقة هو امتداد لمعركة العزة والكرامة، ومعركة البناء والتنمية التي لا تقل أهمية عن معركة النصر و التحرير.

ومن جانبه، أوضح ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أن نصر أكتوبر سيظل علامة مضيئة في تاريخ الأمة المصرية والعربية، حيث جسّد أروع معاني البطولة والفداء، وترك دروسًا خالدة في الإيمان بالله، والوحدة الوطنية، وحب الوطن، والإصرار على تحقيق النصر مهما كانت التحديات.

وأشار إلى أن بطولات القوات المسلحة لم تكن مجرد لحظة عابرة، بل نقطة تحول فارقة صنعت حاضرًا جديدًا من الإنجازات، ورسخت لمكانة مصر الإقليمية والدولية، وهو ما نلمسه اليوم في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

كما دعا عمارة الطلاب إلى استلهام قيم نصر أكتوبر من عزيمة وصبر وإصرار على التفوق والنجاح، مؤكدًا أن بناء الحاضر لا يقل أهمية عن صون الماضي، وأن الشباب هم أمل مصر الحقيقي في استكمال مسيرة التنمية والبناء.

وفي ختام الندوة، وقف الحضور دقيقة تحيةً وتقديرًا لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم ليحيا الشعب المصري بعزة وكرامة، مؤكدين أن ذكرى أكتوبر ستظل دائمًا منارة للأجيال، وعنوانًا للفخر والاعتزاز بتاريخ مصر المجيد.