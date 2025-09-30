التربية الإيجابية وأثرها على المجتمع.. ندوة بإعلام دمياط

نظم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية بعنوان " التربيه الايجابيه واثرها على المجتمع "، بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بدمياط بمدرسة المنتزة الإعداديه بنات ، وذلك في إطار إستراتيجية قطاع الإعلام الداخلي 2025-2030، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وفي كلمته، أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط،أن التربية الإيجابية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الانسان وتماسك المجتمع إذ لا تقتصر على غرس المعرفة فحسب، بل تمتد إلى تنمية القيم الإنسانية وتعزيز روح المسؤولية ، والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، وأشار إلى أن غرس القيم الأصيلة في نفوس الأبناء منذ الصغر هو ما يشكّل الملامح الحقيقية للمجتمع في المستقبل، وأن الأمم لا تُقاس بما تملكه من موارد فحسب،وإنما بما تمتلكه من أجيال واعية، قادرة على صناعة المستقبل .

كما أوضحت الدكتورة مروة صالح مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة، أن مرحلة الطفولة تعد من أهم المراحل العمرية التي تتشكل فيها الملامح الأولى لشخصية الابناء، حيث تتحدد خلالها الاتجاهات والقيم التي تلازمه في مسيرة حياته و أكدت أن التربية الإيجابية ليست مسؤولية الأسرة وحدها، بل هي منظومة متكاملة تشترك فيها المدرسة والمجتمع ومؤسسات الدولة كافة، لضمان نشأة أجيال قادرة على المشاركة في بناء وطنها بروح من الانتماء



وأضافت أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بالنشء، من خلال إطلاق “البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة” الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب وأكدت أن هذا البرنامج هو استثمار وطنى في الإنسان المصري، يهدف إلى تنمية مهارات القيادة، وتنمية الفكر النقدي، وتهيئة شباب قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.