"وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن القومي".. ندوة بإعلام دمياط

نظم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن القومي"، بالتعاون مع مدرسة التمريض بالتأمين الصحي بفارسكور.

وذلك في إطار استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي 2025-2030، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وفي كلمته، أوضح السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الرقمية المتسارعة، مشيرًا إلى أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية والدينية والإعلامية في تشكيل الوعي الوطني، بوصفه الركيزة الأساسية لحماية الوطن من محاولات التضليل والتأثير السلبي على استقراره. ودعا إلى ضرورة الاستخدام الواعي والإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز قيم الانتماء.

كما تناول الدكتور محمد شريف حجازي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، الدور المزدوج لوسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها سلاحًا ذا حدين؛ فهي من جهة وسيلة للتواصل وتبادل الأفكار ونشر الوعي، ومن جهة أخرى قد تُستغل لنشر الشائعات والأخبار المضللة وإثارة الفتن، مما قد يهدد الأمن القومي إذا لم يُحسن التعامل معها بوعي ومسؤولية.

وأكد حجازي أن تنمية الوعي الوطني تمثل صمام أمان للمجتمع وحائط صد أمام كل محاولات العبث بالهوية المصرية وتغييب العقول، مشددًا على ضرورة تعزيز الثقافة الإعلامية والوعي الرقمي لدى المواطنين، وبخاصة فئة الشباب، بما يمكنهم من التحقق من المعلومات والتمييز بين الحقائق والشائعات.

كما أشار إلى أهمية دعم الدولة لجهود تطوير الأمن السيبراني وتشديد الرقابة القانونية على الجرائم الإلكترونية.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الاستخدام الإيجابي والرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون منطلقًا لنشر قيم الانتماء والولاء، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وخدمة قضايا التنمية، ليبقى الوطن آمنًا مستقرًا، متماسكًا بعزيمة أبنائه ووعيهم المستنير.