أخبار السيارات| أسعار 5 عربيات زيرو تحمل العلامة اليابانية في مصر.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟

8 نصائح لحماية إطارات السيارات.. ما هو الضغط المناسب؟

تعد الإطارات أحد العناصر الأكثر أهمية في السيارة، حيث تلعب دورًا رئيسي داخل المنظومة الحركية، فهي خط الاحتكاك الأول والمباشر مع الطريق باختلاف التضاريس، إلى جانب المحور الفعال من ناحية التوازن وضبط الحركة، لذلك يصبح الاهتمام بها ضرورة لا تقبل التهاون.

5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية في مصر.. أسعار ومواصفات

يحتوي السوق المصري للسيارات على عدد كبير ومتنوع من الإصدارات التي تحمل العلامة اليابانية، والتي تتنوع من ناحية الأسعار، والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميم، بين الرياضية متعددة الاستخدام والسيدان، وفئة الهاتشباك.

لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟

تواصل كي جي إم الكورية الجنوبية من تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت عالميًا عن نسختها الجديدة كليًا موسو 2025، والتي تأتي بلمسات رياضية، ولكن بتصميم الـ"بيك أب" الشهير.

أسعار هيونداي إلنترا 2025 في السوق السعودي.. تبدأ من 79 ألف ريال| صور

تطرح هيونداي الكورية الجنوبية، الكثير من سياراتها داخل السوق السعودي، حيث تتنوع حسب التجهيزات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم الداخلي والخارجي، منها فئة السيدان، أبرزها الأيقونة الشهيرة إلنترا.

كيا سيلتوس 2024 بحالة كسر الزيرو.. أسعار المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة عددا كبيرا من الاصدارات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية أو التقنية، أو من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، بين السيدان، والهاتشباك والفئة الرياضية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة.