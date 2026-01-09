قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منطقة عسكرية مغلقة .. الجيش السوري يعلن حظر التجول في حي الشيخ مقصود بحلب
عربات الطعام تحت مظلة القانون .. شروط وترخيص وحدات الوجبات المتنقلة
أسرة الراحلة نيفين مندور تعلن براءتها ومحو بياناتها من السجلات الجنائية
القط نيمبوس يتوقع فوز كوت ديفوار على مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا
الجيش السوري يمنح مهلة أخيرة لإخلاء حي الشيخ مقصود تمهيدًا لعملية عسكرية محتملة
مفاجأة جديدة في أسعار الذهب| هذا سعر عيار 21 في مصر
الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل
تاريخ مواجهات المغرب والكاميرون في المباريات الرسمية وكأس الأمم الأفريقية
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
برلمان

لجنة انتخابات الوفد تتلقى الطعون من المرشحين ..غدا

معتز الخصوصي

تتلقى اللجنة المشرفة على إنتخابات رئاسة حزب الوفد ،برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، غدا السبت ١٠ يناير  وبعد غد الأحد ١١  يناير٢٠٢٦ ،الطعون والتظلمات  الخاصه بالمرشحين ،على أن تلتزم اللجنة بالبت في هذه الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأثنين الموافق 12 يناير 2026 .

وشددت اللجنة على أنها ستتخذ كافة القرارات التي تراها لازمة لضمان إنتخابات نموذجية تكون مضرباً للأمثال، وصولاً ليوم الاقتراع المقرر له الجمعة 30 يناير 2026.
وكانت اللجنه أعلنت فى مؤتمر صحفى مساء أمس الخميس ٨ يناير ،بإعتباره اليوم الأخير لتلقى أوراق الترشيح لرئاسة حزب الوفد ،عن تقديم ٨ مرشحين منذ فتح باب الترشيح يوم السبت ٣ يناير حتى موعد الغلق وهم وفقا للترتيب النائب الوفدى الأسبق المستشار عيد هيكل،والدكتور هانى سرى الدين ،نائب رئيس حزب الوفد  ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ السابق، والدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق ووكيل مجلس الشيوخ السابق، والمهندس حمدى قوطة ،عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمهندس الحسينى الشرقاوى القيادى الوفدى ،وعصام الصباحى ،عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

ويُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقم 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلى حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

لجنة إنتخابات الوفد إنتخابات رئاسة حزب الوفد حزب الوفد المستشار طارق عبدالعزيز

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

