أسعار هيونداي إلنترا 2025 في السوق السعودي.. تبدأ من 79 ألف ريال| صور

تطرح هيونداي الكورية الجنوبية، الكثير من سياراتها داخل السوق السعودي، حيث تتنوع حسب التجهيزات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم الداخلي والخارجي، منها فئة السيدان، أبرزها الأيقونة الشهيرة إلنترا.

مواصفات هيونداي إلنترا 2025

تأتي السيارة هيونداي إلنترا 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي أو 2000 سي سي، بقدرة تتراوح بين 139 و147 حصانًا، بالإضافة إلى قوة 204 حسب الفئة، مع عزم أقصى للدوران يتراوح بين 179 و264 نيوتن متر، وناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك.

هيونداي إلنترا 2025

تحتوي السيارة هيونداي إلنترا 2025 على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 15 و17 بوصة، وتأتي بشبكات متعددة الفتحات الهوائية، مع لمسات انسيابية للهيكل الخارجي، ومصابيح أمامية led حادة الشكل، وإضاءة نهارية.

وزودت هيونداي إلنترا 2025 بأنظمة أمان تتضمن وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق Abs، برنامج التوزيع الالكتروني Ebd، حساسات حركة، مرايات جانبية كهربائية، وكاميرا للمتابعة، مع شاشة قياس 10.25 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء.

هيونداي إلنترا 2025

أسعار السيارة هيونداي إلنترا 2025 في السعودية

تقدم السيارة هيونداي إلنترا 2025 بأسعار تبدأ من 79,985 ريال للفئة الأولى، و82,285 ريال للفئة الثانية، و 84,125 ريال للفئة الثالثة، بينما وصل سعر الفئة الرابعة إلى 86,425 ريال.

وجاءت الفئات الأعلى تجهيزًا بقيمة 90,220 ريال، و 92,405 ريال للفئة السادسة، وقدر سعر الفئة Premium بحوالي 110,000 ريال سعودي.