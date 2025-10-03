قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدستور والانتخابات.. الرئيس الفلسطيني يكشف مراحل الانتقال من السلطة إلى الدولة
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
حقيقة غرق أراضي طرح النهر.. الري تكشف عن تفاصيل فيضان النيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تواصل كي جي إم الكورية الجنوبية من تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت عالميًا عن نسختها الجديدة كليًا موسو 2025، والتي تأتي بلمسات رياضية، ولكن بتصميم الـ"بيك أب" الشهير.

أداء كي جي إم موسو 2025

تعتمد كي جي إم موسو 2025 على محرك تيربو ديزل يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 400 حصان أو 441 حصانًا حسب الفئة، مع عزم أقصى للدوران يتراوح بين 172 و177 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات من 6 نقلات بخيار يدوي أو أوتوماتيك، إلى جانب تقنيات الدفع الخلفي أو الرباعي للعجلات.

 كي جي إم موسو 2025

أبعاد وتصميم كي جي إم موسو 2025

ترتكز كي جي ام موسو 2025 على قاعدة عجلات بطول 3.100 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 5.105 مم، و1.950 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1.870 مم، مع جنوط رياضية مصنوعة من الألومنيوم قياس 20 بوصة، وشبمة كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب، واقواس نصف دائرية أعلى منطقة العجلات، إلى جانب أقطاب ثنائية على جانبي السقف.

 كي جي إم موسو 2025

تجهيزات السيارة كي جي ام موسو 2025 

تضم السيارة كي جي إم موسو 2025 نظام مراقبة إجهاد السائق، وخاصية قراءة لافتات الطريق، كاميرات 360 درجة، حساسات حركة، مكابح مانعة للانغلاق، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، وسائد هوائية يصل عددها إلى 6، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات.

 كي جي إم موسو 2025

دعمت أيضًا السيارة كي جي إم موسو 2025 بنظام التحكم في قوى الجر، مراقبة المنطقة العمياء وحركة المرور الخلفية، التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ، بالإضافة إلى وجود مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، وشاشة عدادات وأخرى للترفيه بقياس 12.3 بوصة.

 كي جي إم موسو 2025
إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الديون

من يسدد الأقساط بعد وفاة صاحبها؟.. أمين الإفتاء: الدين لا ينقطع إلا بالقضاء

فعاليات أمسية مصر

فعاليات أمسية مصر.. نائب رئيس جامعة الأزهر: بلدنا سيظل أنموذجا فريدا في التعايش والمحبة

الدكتور يسري جبر

الحكمة من قول الصحابي: «فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله»؟ عالم أزهري يجيب

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أضرار المشمش المجفف
السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

