لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟

تواصل كي جي إم الكورية الجنوبية من تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت عالميًا عن نسختها الجديدة كليًا موسو 2025، والتي تأتي بلمسات رياضية، ولكن بتصميم الـ"بيك أب" الشهير.

أداء كي جي إم موسو 2025

تعتمد كي جي إم موسو 2025 على محرك تيربو ديزل يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 400 حصان أو 441 حصانًا حسب الفئة، مع عزم أقصى للدوران يتراوح بين 172 و177 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات من 6 نقلات بخيار يدوي أو أوتوماتيك، إلى جانب تقنيات الدفع الخلفي أو الرباعي للعجلات.

كي جي إم موسو 2025

أبعاد وتصميم كي جي إم موسو 2025

ترتكز كي جي ام موسو 2025 على قاعدة عجلات بطول 3.100 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 5.105 مم، و1.950 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1.870 مم، مع جنوط رياضية مصنوعة من الألومنيوم قياس 20 بوصة، وشبمة كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب، واقواس نصف دائرية أعلى منطقة العجلات، إلى جانب أقطاب ثنائية على جانبي السقف.

كي جي إم موسو 2025

تجهيزات السيارة كي جي ام موسو 2025

تضم السيارة كي جي إم موسو 2025 نظام مراقبة إجهاد السائق، وخاصية قراءة لافتات الطريق، كاميرات 360 درجة، حساسات حركة، مكابح مانعة للانغلاق، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، وسائد هوائية يصل عددها إلى 6، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات.

كي جي إم موسو 2025

دعمت أيضًا السيارة كي جي إم موسو 2025 بنظام التحكم في قوى الجر، مراقبة المنطقة العمياء وحركة المرور الخلفية، التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ، بالإضافة إلى وجود مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، وشاشة عدادات وأخرى للترفيه بقياس 12.3 بوصة.