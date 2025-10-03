40 شيكارة بدون فواتير ومخالفات أسعار.. تموين الشرقية يتحرك بقوة في فاقوس

تنفيذاً لتعليمات المهندس السيد حرز الله – وكيل وزارة التموين بالشرقية – بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والأسواق، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة تموينية بدائرة مركز فاقوس برئاسة المهندس أحمد القواشتي – مدير عام التجارة الداخلية، وقد أسفرت عن ضبط الآتي:

محضر إداري مركز فاقوس رقم 7685: شكوى ضد محل، وتبين أنه فارغ.

المحضر رقم 2694 جنح مركز فاقوس: ضد مخزن أعلاف لحيازته عدد (40) شيكارة نخالة بدون فواتير.

المحضر رقم 7697 جنح قسم فاقوس: ضد محل لوازم سيارات لعدم الإعلان عن الأسعار.

المحضر رقم 7698 جنح قسم فاقوس: ضد محل أعلاف لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتؤكد مديرية التموين بالشرقية استمرار تكثيف حملاتها الرقابية على الأنشطة التجارية والأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين وضبط المنظومة التموينية.