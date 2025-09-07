تموين الشرقية يضبط طن ردة و40 كرتونة لحوم وأسماك مجمدة مجهولة المصدر

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة بدائرة مركز الحسينية حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد القواشتى بالمرور على الأنشطة والأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن ردة بدون فاتورة و تم تحرير جنحة رقم (١٩٥١١) حيال محل أعلاف وتحرير محضر رقم (١٩٥٠٩) , (١٩٥١٠) حيال مستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير جنحة رقم (١٩٥٠٨) لثلاجة لحوم وضبط (٢٠) كرتونة مجمدة بمقدار (٤٠٠) كجم بدون فاتورة وتحرير جنحة رقم (١٩٥٠٧) لثلاجة أسماك و ضبط (٢٠) كرتونة أسماك مجمدة بمقدار (٤٦٠) كجم بدون فاتورة.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.