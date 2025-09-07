قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

أسماء المصابين في حادث انهيار شرفة منزل بعقار الزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
محمد الطحاوي

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنتزة بالزقازيق والمستشفي الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

فيما حصل موقع صدى البلد علي لأسماء المصابين وهم كل من "عبدالرحمن ع ف ا" و"محمود ا م" و"ياسين ع" مصاب بكسر في الجمـجمة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ومن جانبه تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية موقف إنهيار شرفة منزل قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق والذي أسفر عن وقوع 3 حالات إصابة تم نقلهم لمستشفي الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم دون حدوث وفيات.

وكان محافظ الشرقية قد تلقي إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام يفيد بحدوث انهيار شرفة منزل قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق

وعلي الفور كلف المحافظ اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول بالانتقال لموقع حادث انهيار شرفة العقار ومتابعة الموقف لحظة بلحظة حيث تم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف لتقديم الاسعافات الاوليه اللازمه  وكذلك سيارات الحمايه المدنية لتقديم الدعم اللازم وتم فرض كردون أمني حفاظا علي أرواح المواطنين .

 أعطى المحافظ توجيهاته للدكتور احمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق بمتابعة الحاله الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعايه الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.

كما كلف المحافظ مديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة بمراجعة الحالة الإنشائية للعقار بعد إخلاء قاطنيه حفاظا علي سلامتهم مؤكداً إستمرار المحافظة فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

 مصدر بمديرية الصحة بالشرقية تفاصيل الحالة الصحية للمصابين في حادث انهيار جزئي لعقار بمدينة الزقازيق حيث تبين إصابة 4 أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر 13سنه في حاله خطره وتم نقله إلي مستشفي الجامعة بمدينة الزقازيق والاخرين مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

فيما وصل منذ قليل الدكتور اياد درويش مدير إدارة المستشفيات والدكتور أحمد عيد مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية الي موقع انهيار جزئي لعقار بشارع مولد النبي بالزقازيق فيما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف بمحيط الحادث ونقل 4 مصابين الي المستشفيات القريبة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

فيما اصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنتزة بالزقازيق والمستشفي الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى المنتزة باستقبال 3 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

كما استقبلت مستشفى الزقازيق الجامعي مصاب اخر بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنتزة بالزقازيق والمستشفي الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انهيار جزئي بشارع مولد النبي بالزقازيق والمستشفي الجامعي

