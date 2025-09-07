تحرك عاجل من محافظ الشرقية لإنقاذ المصابين في حادث انهيار شرفة بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، موقف انهيار شرفة منزل قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، والذي أسفر عن وقوع 3 إصابات تم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم، دون وقوع وفيات.

وكان المحافظ قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، يفيد بحدوث انهيار شرفة منزل قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق.

وعلى الفور، كلف المحافظ اللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، ومحمد كجك، السكرتير العام المساعد، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز الزقازيق، وأحمد ضاحي، رئيس حي أول، بالانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة الموقف لحظة بلحظة. وتم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية لتقديم الدعم اللازم، مع فرض كردون أمني حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأعطى المحافظ توجيهاته للدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع الدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى منازلهم بسلام.

كما كلف المحافظ مديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة بمراجعة الحالة الإنشائية للعقار بعد إخلاء قاطنيه، حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا استمرار المحافظة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.