قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل وأسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 مع قرب العام الدراسي
عودة التسعينيات للأزياء.. ماري لويس بشارة تكشف سر النوستالجيا في الموضة العالمية |فيديو
«أنا أصلي هما تقليد» .. ماجد سامي يُهاجم رؤساء بعض الأندية لهذا السبب
كيف نتعامل مع من يؤذون الناس؟.. يسري جبر يجيب
ريفيان R1S تظهر بإطلالة الثمانينيات وسط ميامي.. صور
بعد 44 عامًا.. «ترامب» يأمر بإزالة خيمة السلام أمام البيت الأبيض | اعرف قصتها
أتمنى لـ «وليد» التوفيق.. سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس ترشيحه لمدير الكرة بالأهلي
وسّع يا عم الحج .. تفاصيل اقتحام موتوسيكل استقبال مستشفى بنها الجامعي
يحدث اليوم في مصر .. اعرف كيفية صلاة خسوف القمر ووقتها
1000 مشجع.. سفير مصر في بوركينا فاسو يكشف كواليس استعداد الفراعنة لموقعة الثلاثاء الحاسم
رغم التحديات الاقتصادية| مصر تجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.. وخبراء: «شريان للتنمية»
«الغندور» يشكر سيد عبدالحفيظ بعد تصريحاته : «الدم مش تقيل»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لإنقاذ المصابين في حادث انهيار شرفة بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
محمد الطحاوي

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، موقف انهيار شرفة منزل قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، والذي أسفر عن وقوع 3 إصابات تم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم، دون وقوع وفيات.

وكان المحافظ قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، يفيد بحدوث انهيار شرفة منزل قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق.

وعلى الفور، كلف المحافظ اللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، ومحمد كجك، السكرتير العام المساعد، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز الزقازيق، وأحمد ضاحي، رئيس حي أول، بالانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة الموقف لحظة بلحظة. وتم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية لتقديم الدعم اللازم، مع فرض كردون أمني حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأعطى المحافظ توجيهاته للدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع الدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى منازلهم بسلام.

كما كلف المحافظ مديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة بمراجعة الحالة الإنشائية للعقار بعد إخلاء قاطنيه، حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا استمرار المحافظة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

الشرقية محافظ الشرقية إنهيار شرفة منزل مولد النبي الزقازيق الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة.. ووزير الطيران يكشف تفاصيل جديدة عن تجديد مطار القاهرة

الاقتصاد

دبلوماسي سابق: مؤتمر شنغهاي يشكل تحولًا سياسيًا واقتصاديًا عالميًا

المتحف المصري

أستاذ نحت: نجاح تجربة تصميم تمثال جديد جذب الاهتمام قبل افتتاح المتحف المصري خطوة صعبة

بالصور

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

احترس .. فرط بكتيريا الأمعاء يحدث بسبب هذه الأشياء

بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد