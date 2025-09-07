طفل يصارع الموت .. ننشر تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث انهيار جزئي بعقار الزقازيق

كشف مصدر بمديرية الصحة بالشرقية تفاصيل الحالة الصحية للمصابين في حادث انهيار جزئي لعقار بمدينة الزقازيق، حيث تبين إصابة أربعة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا في حالة خطرة، وتم نقله إلى مستشفى الجامعة بمدينة الزقازيق، فيما أصيب الآخرون بكدمات وسحجات وكسور في أماكن متفرقة من الجسد، ويجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

ووصل منذ قليل الدكتور إياد درويش، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد عيد، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية، إلى موقع الانهيار الجزئي للعقار بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق. وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى محيط الحادث، ونقل أربعة مصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية.

وأصيب الأشخاص الأربعة بكدمات وسحجات وكسور متفرقة جراء الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى المنتزة والمستشفى الجامعي بالزقازيق، ويجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى المنتزة باستقبال ثلاثة أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور في أماكن متفرقة، كما استقبلت مستشفى الزقازيق الجامعي مصابًا آخر بالحالة نفسها، ويجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم جميعًا.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الإصابات نتجت عن انهيار جزئي للعقار المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.