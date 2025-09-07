قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عن شيخ الإساءة للنبي .. عمرو أديب: كان شارب
هدير عبدالرازق تشارك فيديو عن الزنا.. وتعلق: بتجوّز بحلال ربنا معنديش الأمراض دي
صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل
طفل يصارع الموت .. ننشر تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث انهيار جزئي بعقار الزقازيق
جلسات استشفاء وتدريبات بدنية للاعبي المنتخب استعدادًا لـ«بوركينا فاسو»|شاهد
كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور
وزير الشباب: دعم الرئيس السيسي للرياضة «أمن قومي» لمصر | شاهد
مسئولو «صحة الشرقية» يتفقدون موقع الانهيار الجزئي لعقار بشارع مولد النبي بالزقازيق|شاهد
عائلات الأسرى تضغط على نتنياهو: تفاوضوا الآن قبل فوات الأوان
سعر هيونداي توسان 2024 كسر زيرو.. فبريكا بانوراما
صلاة الخسوف .. كيف كان يصليها النبي بشكل صحيح ودعاؤها المستجاب
وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية
محافظات

مسئولو «صحة الشرقية» يتفقدون موقع الانهيار الجزئي لعقار بشارع مولد النبي بالزقازيق|شاهد

محمد الطحاوي

وصل منذ قليل الدكتور إياد درويش، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد عيد، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة  بالشرقية، إلى موقع انهيار جزئي لعقار بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق. وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى محيط الحادث، ونقل 4 مصابين إلى المستشفيات القريبة، حيث تُقدَّم لهم الرعاية الصحية اللازمة.

وأُصيب أربعة أشخاص بكدمات وسحجات وكسور في أماكن متفرقة من الجسد جراء انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، وتم نقلهم إلى مستشفى المنتزة بالزقازيق والمستشفى الجامعي، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى المنتزة باستقبال ثلاثة مصابين بكدمات وسحجات وكسور في أماكن متفرقة من الجسد، كما استقبلت مستشفى الزقازيق الجامعي مصابًا آخر بالحالة نفسها، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة للجميع.

وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الإصابات نتجت عن انهيار جزئي للعقار المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إدارة المستشفيات إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية

