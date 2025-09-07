مسئولو «صحة الشرقية» يتفقدون موقع الانهيار الجزئي لعقار بشارع مولد النبي بالزقازيق|شاهد

وصل منذ قليل الدكتور إياد درويش، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد عيد، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية، إلى موقع انهيار جزئي لعقار بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق. وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى محيط الحادث، ونقل 4 مصابين إلى المستشفيات القريبة، حيث تُقدَّم لهم الرعاية الصحية اللازمة.

وأُصيب أربعة أشخاص بكدمات وسحجات وكسور في أماكن متفرقة من الجسد جراء انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، وتم نقلهم إلى مستشفى المنتزة بالزقازيق والمستشفى الجامعي، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

