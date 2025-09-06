ضبط 16 طن أرز وأعلاف أسماك و25 صفيحة ألبان مجهولة المصدر في الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة حيث قامت حملة تموين الحسينية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية للمرور على الأنشطة والأسواق وأسفرت الحملة عن ضبط (سيارة جامبو محملة بكمية من الأرز الأبيض المعبأ على إحدى الطرق بسعود بالحسينية وغير مصحوبة بالمستندات الداله على مصدرها وغير مدون عليها سعر البيع للمستهلك بإجمالى كمية قدرها ( ١٠) طن أرز تم التحفظ عليها ونقلها إلى إحدى مواقع التخزين بالحسينية.

وتم ضبط مخزن للأعلاف غير مرخص من الجهات المختصة حيث تم التحفظ على كمية من الأعلاف قدرها (٦) طن علف أسماك وتم تحرير محضر ضد صاحب مضرب أرز بناحية صان الحجر وتم التحفظ على كمية من الأرز الغير مدون عليه سعر البيع للمستهلك بكمية قدرها (١٩٠٠) كجم.

وتم تحرير محضر ضد صاحب مصنع لمنتجات الألبان حيث تم التحفظ على عدد (٢٥) صفيحة جبنة، زنة الصفيحة (٢٥) كجم من منتجات أحد المصانع بالدقهلية.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.