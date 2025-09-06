صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ 1063 مريض بالعاشر من رمضان

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية "حياة كريمة "و «١٠٠ يوم صحة» ومشيداً بدور مديرية الصحة بالشرقية لتنظيم القافلة الطبية العلاجية الشاملة بالمجاورة 28 بمدينة العاشر من رمضان ، لتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1063مريض من أهالي المدينة ، و صرف العلاج اللازم لهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية المجانية بالمجاورة 28 بمدينة العاشر من رمضان إستمرت يومان الخميس والجمعة الماضيين (الموافقين 4 ،5 من سبتمبر الجارى) واشتملت على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، و تخصيص عدد ٢ عيادة لتخصص الأطفال ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم تحويل حالتين تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فضلاً عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة ، عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية.