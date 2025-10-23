ضبط شاب استـدرج صغير ووثقه لتجريده من ملابسه وارتكاب الفعل الفاضح به في المحلة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية اليوم من ضبط شاب في منتصف العقد الثاني من عمره عقب محاولته استدراج صغير في عمر 9 سنوات بقصد تجريده من ملابسه وارتكاب الفعل الفاضح معه داخل منزله بمنطقة شارع الترعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة استدراج صغير علي يد شاب داخل منزله سعيا في ارتكاب الفعل الفاضح.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطوراته.

وبالفحص الأمني تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقيادة الرائد محمد عيد رئيس مباحث شرطة ثان المحلة ضبط المتهم وتم اقتياده إلي ديوان القسم لعرضه علي جهات التحقيق.

ضبط المتهم



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بعرض الصغير المجني عليه علي الطب الشرعي ومفتش الصحة .