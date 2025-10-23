قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية ضرورية إلى غزة
4 بنود.. تفاصيل ندوة قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي بمدينة نصر
القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية تدين الإطلاق الصاروخي للشمال وتصفه بـ «المزعزع للاستقرار»
الوزير: بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف حتى العاشر من رمضان
قبل الجولة الـ 12ِ .. الأهلي يتصدّر ومركز صادم لـ الزمالك بترتيب الدوري
ضبط شاب استـدرج صغير ووثقه لتجريده من ملابسه وارتكاب الفعل الفاضح به في المحلة
«الأونروا»: أحياء في غزة بأكملها تم محوها والمساعدات التي تقدمها الوكالة متوقفة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة البرلمان الاوروبي روبيرتا ميتسولا
الموعد والقناة الناقلة| منتخب مصر يواجه غانا بـ تصفيات إفريقيا لـ السيدات
حوادث

ضبط شاب استـدرج صغير ووثقه لتجريده من ملابسه وارتكاب الفعل الفاضح به في المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية اليوم من ضبط شاب في منتصف العقد الثاني من عمره عقب محاولته استدراج صغير في عمر 9 سنوات بقصد تجريده من ملابسه وارتكاب الفعل الفاضح معه داخل منزله بمنطقة شارع الترعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة استدراج صغير علي يد شاب داخل منزله سعيا في ارتكاب الفعل الفاضح.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطوراته.
وبالفحص الأمني تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقيادة الرائد محمد عيد رئيس مباحث شرطة ثان المحلة ضبط المتهم وتم اقتياده إلي ديوان القسم لعرضه علي جهات التحقيق.

ضبط المتهم 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بعرض الصغير المجني عليه علي الطب الشرعي ومفتش الصحة .

اخبار محافظة الغربية ضبط شاب استدرج صغير لتجريده من ملابسه بالمحلة

