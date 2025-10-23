قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية ضرورية إلى غزة
4 بنود.. تفاصيل ندوة قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي بمدينة نصر
القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية تدين الإطلاق الصاروخي للشمال وتصفه بـ «المزعزع للاستقرار»
الوزير: بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف حتى العاشر من رمضان
قبل الجولة الـ 12ِ .. الأهلي يتصدّر ومركز صادم لـ الزمالك بترتيب الدوري
ضبط شاب استـدرج صغير ووثقه لتجريده من ملابسه وارتكاب الفعل الفاضح به في المحلة
«الأونروا»: أحياء في غزة بأكملها تم محوها والمساعدات التي تقدمها الوكالة متوقفة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة البرلمان الاوروبي روبيرتا ميتسولا
الموعد والقناة الناقلة| منتخب مصر يواجه غانا بـ تصفيات إفريقيا لـ السيدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟

بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
ولاء خنيزي

شهد مركز شربين بمحافظة الدقهلية حادثًا مأساويًا، حيث توفي شاب في العشرينات من عمره أثناء مشاركته في مباراة لكرة القدم داخل ملعب مركز الشباب بالقرية، بعد تعرضه لما يُعرف شعبيًا بـ«بلع اللسان»، هذه الواقعة أعادت عدد كبير من التساؤلات حول طبيعة هذه الحالة، والمصطلح الصحيح لها، وكيفية التعامل معها لإنقاذ حياة المصاب.

حقيقة مصطلح «بلع اللسان»

يُستخدم مصطلح «بلع اللسان» في الوسط الرياضي لوصف حالة يفقد فيها اللاعب وعيه فجأة فيسقط على الأرض، ويبدو وكأن لسانه قد ابتُلع داخل فمه، لكن من الناحية الطبية، لا يمكن للإنسان أن يبتلع لسانه فعليًا، بل ما يحدث هو ارتخاء عضلة اللسان نتيجة فقدان الوعي، مما يؤدي إلى سقوطها نحو مؤخرة الحلق وسد مجرى الهواء، وهو ما يسبب صعوبة في التنفس وربما الوفاة إذا لم يتم التدخل الفوري.

كيف تحدث الحالة؟

عندما يفقد المصاب وعيه، تسترخي جميع عضلات الجسم، بما في ذلك عضلات اللسان والحنك الرخو، فيتحرك اللسان إلى الخلف ويغلق مجرى الهواء، ويزداد خطر هذه الحالة خاصةً عندما يكون المصاب مستلقيًا على ظهره، لأن الجاذبية تساعد في سقوط اللسان للخلف، ما يمنع مرور الهواء إلى الرئتين، ويبدأ المصاب في الاختناق ما لم يتم فتح مجرى الهواء بسرعة وبطريقة صحيحة.

كيفية التعامل مع المصاب

عند مواجهة شخص فاقد الوعي يُشتبه في أنه يعاني انسدادًا في مجرى الهواء بسبب اللسان، يجب التصرف فورًا واتباع خطوات الإسعاف الأولي دون تأخير.

ينصح الخبراء باتباع إحدى الطريقتين الأساسيتين لفتح مجرى الهواء:

  1. إمالة الرأس ورفع الذقن: وهي الطريقة الأكثر شيوعًا، حيث يُرفع رأس المصاب قليلًا مع دفع ذقنه إلى الأعلى لفتح مجرى الهواء.
  2. دفع الفك للأمام: وتُستخدم هذه الطريقة في حال الاشتباه في إصابة بالعمود الفقري أو الرقبة، لأنها لا تتضمن تحريك الرأس.

ويُشدد الأطباء على ضرورة عدم إدخال الأصابع داخل فم المصاب لمحاولة سحب اللسان، لأن ذلك قد يسبب إصابات أو يزيد انسداد المجرى الهوائي.

وضعية الإفاقة

في حال استعادة تنفس المصاب أو اضطرار المُسعف لتركه مؤقتًا، يُنصح بوضعه في وضعية الإفاقة، أي إمالته على أحد جانبيه مع إبقاء رأسه مائلًا قليلًا للخلف.

تساعد هذه الوضعية على تصريف السوائل من الفم والحلق وتمنع انسداد مجرى الهواء بالقيء أو اللعاب، مما يقلل خطر الاختناق حتى وصول المساعدة الطبية.

بلع اللسان اللسان الوقاية من بلع اللسان التعامل مع بلع اللسان وفاة شاب ببلع اللسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

احذر.. الإعـ.دام عقوبة هتك عرض أنثى طبقا للقانون

المتهمة

بثت فيديوهات خليعة على تيك توك .. صانعة محتوى تواجه الحبس سنتين بالقانون

التصالح في مخالفات البناء

بشأن مخالفات البناء.. محلية البرلمان: لا بد من تبسيط الإجراءات وتوحيد آليات العمل بالمحافظات

بالصور

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد