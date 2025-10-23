بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟

شهد مركز شربين بمحافظة الدقهلية حادثًا مأساويًا، حيث توفي شاب في العشرينات من عمره أثناء مشاركته في مباراة لكرة القدم داخل ملعب مركز الشباب بالقرية، بعد تعرضه لما يُعرف شعبيًا بـ«بلع اللسان»، هذه الواقعة أعادت عدد كبير من التساؤلات حول طبيعة هذه الحالة، والمصطلح الصحيح لها، وكيفية التعامل معها لإنقاذ حياة المصاب.

حقيقة مصطلح «بلع اللسان»

يُستخدم مصطلح «بلع اللسان» في الوسط الرياضي لوصف حالة يفقد فيها اللاعب وعيه فجأة فيسقط على الأرض، ويبدو وكأن لسانه قد ابتُلع داخل فمه، لكن من الناحية الطبية، لا يمكن للإنسان أن يبتلع لسانه فعليًا، بل ما يحدث هو ارتخاء عضلة اللسان نتيجة فقدان الوعي، مما يؤدي إلى سقوطها نحو مؤخرة الحلق وسد مجرى الهواء، وهو ما يسبب صعوبة في التنفس وربما الوفاة إذا لم يتم التدخل الفوري.

كيف تحدث الحالة؟

عندما يفقد المصاب وعيه، تسترخي جميع عضلات الجسم، بما في ذلك عضلات اللسان والحنك الرخو، فيتحرك اللسان إلى الخلف ويغلق مجرى الهواء، ويزداد خطر هذه الحالة خاصةً عندما يكون المصاب مستلقيًا على ظهره، لأن الجاذبية تساعد في سقوط اللسان للخلف، ما يمنع مرور الهواء إلى الرئتين، ويبدأ المصاب في الاختناق ما لم يتم فتح مجرى الهواء بسرعة وبطريقة صحيحة.

كيفية التعامل مع المصاب

عند مواجهة شخص فاقد الوعي يُشتبه في أنه يعاني انسدادًا في مجرى الهواء بسبب اللسان، يجب التصرف فورًا واتباع خطوات الإسعاف الأولي دون تأخير.

ينصح الخبراء باتباع إحدى الطريقتين الأساسيتين لفتح مجرى الهواء:

إمالة الرأس ورفع الذقن: وهي الطريقة الأكثر شيوعًا، حيث يُرفع رأس المصاب قليلًا مع دفع ذقنه إلى الأعلى لفتح مجرى الهواء. دفع الفك للأمام: وتُستخدم هذه الطريقة في حال الاشتباه في إصابة بالعمود الفقري أو الرقبة، لأنها لا تتضمن تحريك الرأس.

ويُشدد الأطباء على ضرورة عدم إدخال الأصابع داخل فم المصاب لمحاولة سحب اللسان، لأن ذلك قد يسبب إصابات أو يزيد انسداد المجرى الهوائي.

وضعية الإفاقة

في حال استعادة تنفس المصاب أو اضطرار المُسعف لتركه مؤقتًا، يُنصح بوضعه في وضعية الإفاقة، أي إمالته على أحد جانبيه مع إبقاء رأسه مائلًا قليلًا للخلف.

تساعد هذه الوضعية على تصريف السوائل من الفم والحلق وتمنع انسداد مجرى الهواء بالقيء أو اللعاب، مما يقلل خطر الاختناق حتى وصول المساعدة الطبية.