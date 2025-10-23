القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية تدين الإطلاق الصاروخي للشمال وتصفه بـ «المزعزع للاستقرار»

أدانت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا مؤخرًا، ووصفته بأنه عمل "غير قانوني" و"مزعزع للاستقرار"، وحثتها على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات التي تنتهك قرارات مجلس الأمن.



وقالت القوات الأمريكية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس، "نحن على دراية تامة بإطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ الباليستية وسعيها الدؤوب لتطوير قدرات صاروخية بعيدة المدى".



وأكدت أنها تُجري مشاورات وثيقة مع كوريا الجنوبية، وأن التزامها بالتحالف الكوري الأمريكي لا يزال "ثابتًا".



وأضافت: "ينصب تركيزنا على الحفاظ على الجاهزية اللازمة للدفاع عن الوطن .. لا بديل عن الاستعداد".



جاء إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصاروخ الباليستي، وهو خامس استفزاز من نوعه هذا العام والأول منذ تولي الرئيس لي جيه ميونج منصبه في يونيو، قبيل قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأسبوع المقبل.



ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ كوريا الجنوبية بهذه المناسبة، وسيعقدان محادثات مع الرئيس الكوري.



وفي يوم الأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه الشمال الشرقي حوالي الساعة 8:10 صباحًا.



حلقت الصواريخ مسافة 350 كيلومترًا تقريبًا. وفي اليوم التالي، أكدت كوريا الشمالية عملية الإطلاق، قائلةً إنها تهدف إلى تعزيز ردعها الاستراتيجي.

