مصرع فتاة نحـــ.را علي يد شقيقها في الشرقية

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها ذبحا بإحدى قرى مركز أبوحماد وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى أبوحماد باستقبال الطفلة "سلمى ال ع" 3 سنوات "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعها متأثرة بإصابتها علي يد شقيقها "عمر" 21 سنة، والذي أنهى حياتها ذبحا في القرية، كما تبين من التحريات الأولية أن المتهم كان يتلقى العلاج في إحدى المصحات النفسية وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.