خبير استراتيجي: مباحثات القاهرة تسعى لتثبيت الهدنة والتمهيد للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
السفير حجازي: القمة «المصرية الأوروبية» تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبروكسل
زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب مناطق عدة في باكستان
نهر من الذهب .. اكتشاف القرن في إسبانيا لنهر يحمل أطناناً من المعدن الأصفر
الأهلي لم يفاوضني| يحيى زكريا يكشف كواليس مفاوضاته مع الزمالك.. وسبب فشل الصفقة
العد التنازلي بدأ..9 أيام تفصلك عن لقاء توت عنخ آمون في المتحف الكبير
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل الأربعاء
حكم تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة.. رد دار الإفتاء
إدارة ترامب تضغط على الأرجنتين للحد من نفوذ الصين
خلافات زيزو والزمالك تتصاعد .. ومحاميه يكشف التفاصيل بالأرقام
لمواجهة تزايد الجريمة .. بيرو تُعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في «ليما»
إقالة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بعد «فشل 7 أكتوبر».. ونتنياهو يختار خليفته
خبير استراتيجي: مباحثات القاهرة تسعى لتثبيت الهدنة والتمهيد للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

هاجر ابراهيم

أكد اللواء محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، أن المباحثات الجارية في القاهرة بمشاركة رئيس جهاز المخابرات المصرية ونائب الرئيس الأمريكي والمبعوث الأمريكي ويتكوف، إلى جانب الجانبين الإسرائيلي والحمساوي، تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإزالة المعوقات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية.

وقال عبد المنعم، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، إن مثل هذه الاتفاقات عادة ما تكون هشة ومعرضة للخروقات من الطرفين، مشيرًا إلى أن العمليات الأمنية التي شهدها شرق رفح مؤخرًا تمثل أحد تلك الخروقات، إذ نفت حركة حماس مسؤوليتها عنها، بينما شنت إسرائيل أكثر من 20 غارة استهدفت مناطق لا تزال تحت سيطرتها.

وأضاف أن الجهود المصرية والأمريكية، إلى جانب الوسطاء، تتركز حاليًا على تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراريته، موضحًا أن القرار في غزة أصبح إلى حد كبير خاضعًا للتنسيق الأمريكي في الوقت الراهن.

وأشار مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق إلى أن واشنطن تسعى بكل قوة لإنجاح الاتفاق باعتباره إنجازًا سياسيًا مهمًا للإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن أي إخفاق في تنفيذه سيُحسب عليها كفشل في ضبط الموقف أو السيطرة على الجانب الإسرائيلي.

وأوضح عبد المنعم أن الموقف الأمريكي الأخير من الخروقات الإسرائيلية في رفح يؤكد هذا التوجه، إذ كانت هناك خطة إسرائيلية لشن عملية واسعة بمشاركة أكثر من 100 طائرة، غير أن واشنطن تدخلت لتقليصها إلى عملية محدودة تتناسب مع حجم الرد المطلوب على تلك الخروقات.

لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

أفضل أوقات فحص سكر الدم لضبط الجلوكوز والوقاية من مضاعفات السكري

