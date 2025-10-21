قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
لأول مرة في مصر .. نجاح مصانع العربية للتصنيع في عمرة وإصلاح توربينات مصانع الأسمدة الأزوتية
تم استخراجهما من غزة.. حماس: سنسلم رفات 2 الإسرائيليين مساء اليوم
٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
مسئول أممى يشيد بدور الشرطة المصرية فى بعثات الأمم المتحدة
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول في مواجهة فرانكفورت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مايا مرسي تبحث مع وزيرة للتعاون الدولي القطرية دعم الأشقاء في قطاع غزة

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مريم بنت على بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين في عدد من مجالات التعاون المشتركة في ظل العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بزيارة وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر لبلدها الثاني مصر، مقدمة الشكر لدولة قطر الشقيقة على الدور الذي لعبته مع مصر الأمر الذي أدي إلى التوصل لإيقاف الحرب في غزة والوصول إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لدولة قطر لدعمها وصول بعض المساعدات الإغاثية إلى  الأراضى المصرية تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف المساعدات الإغاثية الإنسانية لقطاع غزة، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

ومن جانبها أعربت الدكتورة مريم بنت على بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر  عن سعادتها بالتواجد في بلدها الثاني مصر، وحفاوة الاستقبال الذي قوبلت به في وزارة التضامن الاجتماعي، موجهة الشكر للدولة الشقيقة مصر على جهودها الكبيرة لإيقاف الحرب في غزة والتوصل لاتفاق شرم الشيخ للسلام.

وأوضحت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر أنها بحثت مع وزيرة التضامن الاجتماعي تنسيق الجهود في إطار الجهود المصرية القطرية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الزيارة القادمة لمصر ستتوجه خلالها إلى مدينة العريش لمتابعة عملية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

واختتم اللقاء بتأكيد استمرار التنسيق والتعاون بين كلا الوزارتين خلال الفترة المقبلة في عدد من المجالات، خاصة في مجال المنتجات الحرفية والتراثية، والعمل على تنظيم معرض للمنتجات الحرفية التراثية المصرية في الدوحة قبل شهر رمضان المقبل.

وحضر اللقاء السيدة مريم أحمد الشيبي القائمة بأعمال سفارة دولة قطر لدى مصر، والسيد جاسم مفتاح المكلف بمهام مدير مكتب وزير الدولة  للتعاون الدولي بدولة قطر، و دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وزيرة التضامن وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر التضامن قطر

