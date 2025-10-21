ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

يعد فصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، وعادة ما تتوقع نماذج التنبؤات العددية بعض المنخفضات الجوية المتعمقة (القوية) بعيدة المدى وتكون دقتها لا تتجاوز ٢٠٪؜ وأحياناً تتلاشى ولا تتحقق على أرض الواقع.

وتتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مثل هذه الحالات تطورات هذه المنخفضات أول بأول وتميل إلى عدم التنويه عنها حتى لا ثير القلق والفزع بين المواطنين، ولكن فى حال التأكد من دقة هذه التوقعات وثباتها يتم التنويه عنها وإصدار التحذيرات الجوية لكافة القطاعات قبل حدوثها بفترة زمنية كافية.



تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

العاصمة الإدارية 33 18

6 أكتوبر 32 18

بنهــــا 32 19

دمنهور 30 18

وادي النطرون 32 19

كفر الشيخ 31 20

المنصورة 31 19

الزقازيق 32 18

شبين الكوم 32 18

طنطا 31 18

دمياط 28 21

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 33 18

السويس 32 19

العريش 32 17

رفح 31 18

رأس سدر 34 19

نخل 30 15

كاترين 25 11

الطور 30 19

طابا 31 16

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 32 19

العلمين 32 18

مطروح 31 19

السلوم 28 19

سيوة 32 16

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 22

سفاجا 34 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 33 23

حلايب 31 25

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 30 25

الفيوم 33 19

بني سويف 33 18

المنيا 33 16

أسيوط 34 17

سوهاج 36 20

قنا 37 22

الأقصر 38 21

أسوان 39 23

الوادي الجديد 37 18

أبوسمبل 38 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 37 27

المدينة المنورة 36 23

الرياض 32 20

المنامة 32 27

أبوظبي 35 27

الدوحة 35 25

الكويت 35 22

دمشق 27 10

بيروت 28 24

عمان 28 16

القدس 27 17

غزة 30 23

بغداد 33 24

مسقط 29 27

صنعاء 22 11

الخرطوم 39 28

طرابلس 28 22

تونس 28 19

الجزائر 26 18

الرباط 26 16

نواكشوط 36 25

نيويورك 18 11

واشنطن 20 09

أديس أبابا 22 10