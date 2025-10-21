وزير الخارجية: أسرتي كانت بسيطة للغاية وأكلنا بسيط.. ووالدي معاه الابتدائية فقط

تحدث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج، عن تفاصيل حياته الشخصية ونشأته في محافظة أسيوط .



وقال بدر عبد العاطي في "بودكاست وزارة الخارجية" على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، :" والدي كان راجل بسيط جدا وكان معاة الابتدائية فقط ".

واكمل بدر عبد العاطي :" احترام المرأة شيء أساسي عندنا في أسيوط "، مضيفا:" أمي يعني الطيبة والحنان وحياتنا كانت صعبة وأسرتنا كانت بسيطة للغاية وأكلنا كان بسيط لكني تعلمت من أمي القناعة والرضا ".



وتابع بدر عبد العاطي :" تعلمت أهمية الفخر بالنفس بغض النظر عن الوضع المالي ، ووالدي كان رجل بسيط لكن تعلمت منه حب السياسة وفكرت ادخل وزارة الداخلية بسبب والدي، ووالدي كان بيسمع الراديو بصفة مستمرة وكان متابع جيد للاخبار والاحداث ".