وزير الخارجية: أفخر بانتمائي لأسيوط.. وأسرتي بسيطة ووالدي حببني في السياسة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج، أنه يشعر بالفخر للانتماء لمحافظة أسيوط، مضيفا:" أعتز بجذوري العريقة في محافظة أسيوط التي تمتد أصولها لفترة الفراعنة ".

وقال بدر عبد العاطي في "بودكاست وزارة الخارجية" على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، :" أزور أسيوط كثيرا مؤخرا ونشهد طفرة عمرانية وتحديث كبير بفضل مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي ".

وتابع بدر عبد العاطي :" أسيوط زرعت فيا الانتماء والوطنية الأصيلة وتقديس الدولة الوطنية والدم الحامي والواحد مش بيسكت على اي حاجة معوجة ".

واكمل بدر عبد العاطي :" احترام المرأة شيء أساسي عندنا في أسيوط "، مضيفا:" أمي يعني الطيبة والحنان وحياتنا كانت صعبة وأسرتنا كانت بسيطة للغاية وأكلنا كان بسيط لكني تعلمت من أمي القناعة والرضا ".



وتابع بدر عبد العاطي :" تعلمت أهمية الفخر بالنفس بغض النظر عن الوضع المالي ، ووالدي كان رجل بسيط لكن تعلمت منه حب السياسة وفكرت ادخل وزارة الداخلية بسبب والدي، ووالدي كان بيسمع الراديو بصفة مستمرة وكان متابع جيد للاخبار والاحداث ".