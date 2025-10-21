وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية

قدّم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خالص شكره وتقديره إلى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على الجهود الكبيرة والدعم اللوجستي المتواصل، الذي تم تقديمه لإنجاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في دورته الخامسة، مؤكدًا أن هذه المساهمة كان لها بالغ الأثر في خروج الفعاليات بصورة حضارية مشرفة تليق بمكانة مصر.

وأشاد الوزير ، خلال برنامج صباح الخير يا مصر بالأداء المتميز الذي قدمته فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية، والذي نال إعجاب واستحسان كافة الحضور من المشاركين في المنتدى، لما عكسه من طابع ثقافي وفني راقٍ يُعبّر عن هوية مصر وثراء تراثها الشعبي.

محافظ أسوان: العاصمة الإفريقية جاهزة لاحتضان المحافل الدولية

من جانبه، أعرب اللواء إسماعيل كمال عن اعتزازه بتنظيم المنتدى في محافظة أسوان، مشيرًا إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لها كعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، هو تكليف ومسؤولية تدفع الجميع لبذل المزيد من الجهد في استضافة وتنظيم فعاليات دولية بمستوى رفيع.

وأكد المحافظ أن أسوان على أتم الاستعداد لاستقبال أي منتديات أو مؤتمرات أو مهرجانات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لما تمتلكه من بنية تحتية متميزة، وموارد بشرية مؤهلة، وطبيعة ساحرة تجعلها من أبرز المقاصد الثقافية والسياحية في مصر.

الشباب والأسوانية في قلب الحدث

وأشار محافظ أسوان إلى أن تنظيم المنتدى شهد مشاركة واسعة من شباب المحافظة المتطوعين، الذين لعبوا دورًا فعالًا في تنظيم الفعاليات والجلسات المختلفة، بما أظهر قدراتهم التنظيمية وروحهم القيادية.

كما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية عروضًا فلكلورية عكست الطابع المحلي والتراث الجنوبي الأصيل، وقدّمت صورة حضارية راقية عن الثقافة المصرية أمام ضيوف المنتدى من مختلف دول العالم.

فريق عمل متكامل لإنجاح المنتدى

وثمّن المحافظ الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في الوحدات المحلية والإسعاف وقيادات الأمن، الذين عملوا جميعًا بروح الفريق الواحد، لتكون أسوان في أبهى صورها خلال استضافة المنتدى، وتُثبت مجددًا أنها مدينة قادرة على تمثيل مصر بكل فخر واعتزاز في المحافل الدولية.