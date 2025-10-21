قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الملاكم فضل يضرب فيه| ننشر أقوال الطالب وابن عمته ضحيتي حادث دهس الشيخ زايد
ماكرون: لا يمكن التفاوض على تنازلات إقليمية إلا من جانب زيلينسكي
قرار حكومي.. هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قدّم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خالص شكره وتقديره إلى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على الجهود الكبيرة والدعم اللوجستي المتواصل، الذي تم تقديمه لإنجاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في دورته الخامسة، مؤكدًا أن هذه المساهمة كان لها بالغ الأثر في خروج الفعاليات بصورة حضارية مشرفة تليق بمكانة مصر.

وأشاد الوزير ، خلال برنامج صباح الخير يا مصر بالأداء المتميز الذي قدمته فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية، والذي نال إعجاب واستحسان كافة الحضور من المشاركين في المنتدى، لما عكسه من طابع ثقافي وفني راقٍ يُعبّر عن هوية مصر وثراء تراثها الشعبي.

محافظ أسوان: العاصمة الإفريقية جاهزة لاحتضان المحافل الدولية

من جانبه، أعرب اللواء إسماعيل كمال عن اعتزازه بتنظيم المنتدى في محافظة أسوان، مشيرًا إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لها كعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، هو تكليف ومسؤولية تدفع الجميع لبذل المزيد من الجهد في استضافة وتنظيم فعاليات دولية بمستوى رفيع.

وأكد المحافظ أن أسوان على أتم الاستعداد لاستقبال أي منتديات أو مؤتمرات أو مهرجانات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لما تمتلكه من بنية تحتية متميزة، وموارد بشرية مؤهلة، وطبيعة ساحرة تجعلها من أبرز المقاصد الثقافية والسياحية في مصر.

الشباب والأسوانية في قلب الحدث

وأشار محافظ أسوان إلى أن تنظيم المنتدى شهد مشاركة واسعة من شباب المحافظة المتطوعين، الذين لعبوا دورًا فعالًا في تنظيم الفعاليات والجلسات المختلفة، بما أظهر قدراتهم التنظيمية وروحهم القيادية.

كما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية عروضًا فلكلورية عكست الطابع المحلي والتراث الجنوبي الأصيل، وقدّمت صورة حضارية راقية عن الثقافة المصرية أمام ضيوف المنتدى من مختلف دول العالم.

فريق عمل متكامل لإنجاح المنتدى

وثمّن المحافظ الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في الوحدات المحلية والإسعاف وقيادات الأمن، الذين عملوا جميعًا بروح الفريق الواحد، لتكون أسوان في أبهى صورها خلال استضافة المنتدى، وتُثبت مجددًا أنها مدينة قادرة على تمثيل مصر بكل فخر واعتزاز في المحافل الدولية.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اللواء إسماعيل كمال

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترزي حريمي

حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

قطع مياه الشرب

غدًا.. قطع مياه الشرب لمدة ساعتين عن مدينة الحامول بكفر الشيخ

زراعة الشرقية

زراعة الشرقية تواصل تنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض

صورة ارشيفية

أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل «شهيد الشهامة» بالغردقة ..السبت المقبل

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية

من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

