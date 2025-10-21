وزير الخارجية يشكر محافظ أسوان للدعم المتواصل لإنجاح فعاليات منتدى السلام والتنمية

قدم الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج شكره للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الدعم اللوجستى المتواصل الذى تم تقديمه بشكل مستمر لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الخامسة مما ساهم فى إنجاح فعالياته وخروجها بالمظهر الحضارى المتميز .

وأشاد بالأداء الراقى الذى قدمته فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية ، وهو الذى لاقى إستحسان وإعجاب من ضيوف المنتدى .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن كعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى جاهزة لإستضافة أى منتديات أو مؤتمرات أو مهرجانات دولية أو محلية.

وأوضح بأنه تم تم إختيار مجموعة كبيرة من الشباب الواعد من أبناء المحافظة كمتطوعين شاركوا فى تنظيم فعاليات وجلسات المنتدى ، وبالتوازى شاركت فرقة أسوان للفنون الشعبية بعروضها الفلكلورية التى تعكس التراث والطابع الأسوانى الأصيل لتقدم صورة راقية عن الحضارة المصرية الأصيلة وموروثها الثقافى المتميز أمام المشاركين بالمنتدى.

منتدى أسوان للسلام والتنمية

وثمن محافظ أسوان الدور المتميز الذى قام بها العاملين بالمحليات والإسعاف ، بالإضافة إلى قيادات ورجال الأمن ليكونوا واجهة مشرفة للمحافظة حيث أن الجميع يعمل على قلب رجل واحد وبروح الفريق من أجل أن تكون زهرة الجنوب فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها فى أى وقت.

هذا وضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين 2025 ، إلتقى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بالمدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور خالد العنانى ، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وسلمى ماليكا حدادى نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقى .

وأثناء اللقاء أعرب الدكتور إسماعيل كمال عن فخر وإعتزاز مصر بتولى أحد أبنائها المخلصين هذا المنصب الدولي الرفيع ، بعد فوزه الساحق بـ 55 صوتاً من إجمالى 57 صوتاً ، وهو ما يعكس مكانة مصر الريادية وثقة المجتمع الدولى فى قيادتها وخبراتها المتنوعة.